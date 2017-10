Buscaría Dip. Zapata Guerrero ser candidato a alcaldía de Corregidora

POR LETICIA JARAMILLO Noticias El diputado Antonio Zapata Guerrero dijo que está interesado en aparecer en las boletas electorales del 2018 como candidato a la presidencia municipal de Corregidora, ya que algunos ciudadanos son los que le han pedido que considere esta posibilidad y “si yo ayudo a mi partido, ahí estaré”.Dijo que el interés en participar es “siempre y cuando ayude a mi partido en el proceso o proyecto de ganar el gobierno en beneficio de los ciudadanos”, ya que no tienen ningún interés personal más que servir en el proyecto nacional.

Zapata Guerrero señaló que en una situación en la que se debaten tanto los posicionamientos como las personas, por ejemplo, quién será candidato a la presidencia de la República, “yo regreso a lo que para mí es fundamental en la vida partidista.

Primer el proyecto, la visión de gobierno, primero acercarnos a las personas y a los ciudadanos, construir el Querétaro que queremos ver y tener, y después quienes son las personas” subrayó.

Al preguntarle qué pasaría si al actual presidente municipal Mauricio Kuri también le interesa aparecer en las boletas electorales, el legislador del PAN dijo que su amistad y relación con el edil es muy buena.

“Si él decidiera no ir por el Senado sino por la presidencia municipal, nos sentaríamos a platicar y fundamentalmente a tener el contacto con los ciudadanos”.

Afirma que ambos están comprometidos y lo que tienen que hacer es obedecer lo que los ciudadanos quieren.

¿Y con qué propuesta?, cuestionamos, a lo que el legislador Zapata dijo que no puede opinar porque aún no tiene una definición, y por lo tanto, no es momento de las propuestas.

¿En seguridad? “No puedo opinar porque no tengo una definición, cuando la tenga, con mucho gusto y llegado el momento hablamos de propuestas”, acotó.