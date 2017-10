Propone Blanca G. la reconstrucción de la institución en comunidad

POR JAHAIRA LARA Noticias La Universidad Autónoma de Querétaro se ha fracturado de una manera preocupante, al igual que la capacidad de construir consensos; lamentó la candidata a ocupar la rectoría de la institución, Blanca Gutiérrez Grajeda, quien propuso la reconstrucción como comunidad de la institución y la recuperación de la capacidad de escucha.

“Somos una universidad que se ha fracturado, estamos divididos, hay miedo entre maestras y maestros, entre trabajadores y trabajadoras; hemos perdido la capacidad de escucha y se han silenciado las voces disidentes, la capacidad de construir consensos se ha fracturado de manera preocupante”, destacó la académica durante la última presentación de su plan de trabajo en el campus Amealco y el plantel de la Escuela de Bachilleres de Pedro Escobedo.

Ante la comunidad universitaria, planteó la estrategia de hacer un ejercicio democrático diferente, donde no sean élites ni grupos universitarios privilegiados, quienes decidan como se debe de trabajar en la universidad; sino que en comunidad se decida el futuro de la Máxima Casa de Estudios. Exhortó a los universitarios a no hacer caso a la guerra sucia que se ha emprendido desde el inicio del proceso en redes sociales, lo que consideró lamentable; así como a los rumores de pasillo, pues dijo es vital que para emitir el voto se consideren los planes de trabajo de cada candidato, ya que representa el futuro inmediato de la institución.

Como parte de sus propuestas, reconoció que una de las problemáticas principales que se tienen y no han tomadas en cuenta por sus contrincantes en sus propuestas es el porcentaje de estudiantes que logran concluir con sus estudios. Actualmente, explicó, el 60 por ciento de los jóvenes que logran ingresar a la universidad no terminan sus estudios o se quedan rezagados. Ante este panorama, se reiteró la propuesta de fortalecer el programa de becas para que los universitarios no abandonen sus estudios por problemas económicos.

