Prevén base de Cruz Roja en Santa Rosa Jáuregui

POR MANUEL PAREDÓN Noticias La Cruz Roja tendrá una base en Santa Rosa Jáuregui. La inversión rondará entre los 7 y 9 millones de pesos y posiblemente arrancaría a finales de año o a principios del entrante. El secretario de Obras Publicas del municipio Hiram Villeda afirmó que están trabajando en el proyecto sobre un predio que donó el municipio.

Dijo que la Cruz Roja presentó un propuesta arquitectónica que se analiza de acuerdo a los servicios que prestará. Respecto a otras obras, el funcionario informó que mientras una de las calles de Madero, entre Ocampo y Ezequiel Montes, se abrió a la circulación, en la otra, entre Allende y Guerrero, están por terminar lo que falta del adoquinado.

Dijo que no hay fecha para la entrega de dichas obras que ascendieron a los siete millones de pesos. Por lo pronto no se prevé otros proyectos de esa ingeniería para calles del primer cuadro de la ciudad. En Ezequiel Montes, después de que dejó de llover, todavía no tienen programado cuándo reiniciaran los trabajos.

En la fuga de agua registrada en Allende y Madero, el funcionario aseguró que muchas veces las líneas no corresponden a los planes que se tienen por lo que no es una responsabilidad del contratista. En general, abundó, no están precisos los planos donde están ubicadas las viajas tuberías del agua potable de tal suerte que se tiene un problema muy serio.

Comentarios

comments