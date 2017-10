Choque laminero

El impacto ocurrió en la autopista 57

POR NICASIO MENDOZA Noticias Un auto que circulaba con dirección a la pista federal 57 México -Querétaro, chocó en la parte lateral delantera de un compacto, resultando por suerte solo daños materiales. El accidente se registró la mañana de ayer en Avenida Paseo Central en el cruce con calle Francisco Villa.

En el lugar se supo que el conductor del auto marca Honda Citi en color rojo de modelo reciente con placas de circulación MGX-83-70 para el estado de México, circulaba con dirección a la 57. Sin embargo, al llegar al semáforo su conductor no frenó y se voló el alto de la luz roja, fue en esos momentos en le pegó en uno de sus lados delanteros al auto Matiz en color gris, con láminas para circular UMJ-73-76 para este estado, por fortuna no se registraron personas lesionadas. Agentes de Policía Estatal fueron los que tomaron parte de la información del accidente. Cabe mencionar que esta vez las unidades involucradas en el accidente no dieron al corralón, ya que los agentes de las empresas aseguradoras se hicieron cargo de los daños ocasionados.

