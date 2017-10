Controlará España al gobierno de Cataluña

Aplicará el Art. 155 constitucional; Merkel y Macron apoyan a Rajoy

Notimex Madrid. – El gobierno español confirmó hoy que pedirá la aplicación del artículo 155 constitucional, al constatar que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, se niega a restituir el orden constitucional en esa comunidad. En un comunicado, la Presidencia del Gobierno expuso que el dirigente catalán no aclaró en su carta de este jueves si alguna autoridad declaró o no la independencia de Cataluña (noreste de España) como se le pidió hacer para no aplicar el 155 constitucional.

“En consecuencia, el gobierno de España continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña”, indicó el ejecutivo español. Para ello, el sábado en reunión extraordinaria del Consejo de Ministros del gobierno español se “aprobarán las medidas que elevará al Senado a fin de proteger el interés general de los españoles, entre ellos los ciudadanos de Cataluña, y restaurar el orden constitucional en la Comunidad Autónoma”.

Aseguró que “pondrá todos los medios a su alcance para restaurar cuanto antes la legalidad y el orden constitucional, recuperar la convivencia pacífica entre ciudadanos y frenar el deterioro económico que la inseguridad jurídica está causando en Cataluña”. Agradeció a las formaciones políticas (Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos) que apoyan la aplicación de estas medidas, con lo que se da “una respuesta mayoritaria y consensuada al desafío secesionista”.

Asimismo, denunció “la actitud mantenida por los responsables de la Generalitat de buscar, deliberada y sistemáticamente, el enfrentamiento institucional a pesar del grave daño que se está causando a la convivencia y la estructura económica de Cataluña”. Puigdemont dirigió minutos antes una carta a Rajoy en la que le advirtió que si el Estado español suspende la autonomía catalana, mediante el artículo 155 constitucional, someterá a votación del Parlamento local la declaración de independencia.

MERKEL Y MACRON APOYAN A RAJOY Los principales líderes europeos, entre ellos la canciller alemana, Ángela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, respaldaron hoy al Gobierno de Mariano Rajoy en su defensa de la Constitución y la unidad de España frente al desafío secesionista de las autoridades de Cataluña.

Además, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, rechazó invitar a la Eurocámara al presidente catalán, Carles Puigdemont, y explicó que no pretende “reconocer Cataluña como un país y como un socio que está al mismo nivel que España”. La cumbre de Bruselas llegó justo el día en el Gobierno español convocaba un Consejo de Ministros extraordinario para activar el próximo sábado el mecanismo constitucional que permitirá asumir competencias del Ejecutivo catalán y restablecer “el orden constitucional”.

