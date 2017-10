Nunca le daría la espalda al Partido Acción Nacional: MK

LAURA VALDELAMAR Noticias Mauricio Kuri González, dio a conocer que el contender por algún cargo de elección popular no depende de él, ya que nunca le daría la espalda al Partido Acción Nacional que le dio la oportunidad de ser Presidente Municipal de Corregidora, “No depende de mí, francamente no depende de mí, soy un candidato ciudadano por parte de Acción Nacional, yo creo, de a deveras, no de dientes para afuera, en los principios de Acción Nacional y considero que habemos muchos panistas sin credencial, yo nunca le daría la espalda a este partido que me dio esta gran oportunidad de ser presidente municipal, si me invita el partido a relegirme o buscar otra, lo analizaría, siempre y cuando sea por el Partido Acción Nacional que me dio esta gran oportunidad”.

Abundó que si sigue pensando en algún otro cargo, dejará de hacer su trabajo, “si pensara en algo más adelante, yo tengo que hacer un buen papel en Corregidora si no, no me va a invitar Acción Nacional, ni tendría cara para ir a ver los ciudadanos a que me apoyaran para la reelección o para algún ogro lugar, sigo yendo a México para atraer recursos a Corregidora”.

En cuanto a la intención del ex presidente municipal interino Ernesto Bejarano por manifestar su inquietud por participar en la próxima contienda electoral de manera independiente, el edil de Corregidora, manifestó que todos tienen el derecho de hacerlo, pero es de bien nacidos ser agradecido, si un partido te dio la oportunidad de contender para ser regidor, para ser presidente municipal interino y secretario del Ayuntamiento, ahora como independiente lo que yo veo es una ambición personal.

