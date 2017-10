Ejes Troncales reducen tiempo de traslado 20%

DIEGO ARMANDO RIVERA Noticias Ejes troncales reducen tiempo de traslado en 20 por ciento, aseguró el Jefe de la Oficina de la Gubernatura, Luis Bernardo Nava, quien indicó que aún falta por hacer ajustes en el sistema de semaforización. “En el eje se alcanzan a reducir de un 20 por ciento el traslado sobre el eje, lo que ahora vamos a hacer unas pruebas también para ajustar y medir los tiempos, son de las rutas que pasan por el eje”, precisó.

Explicó que para concretar el funcionamiento de esta estructura al cien por ciento aún deben hacer más ajustes. “Existe una computadora que se les está instalando a los autobuses y es con la sincronización del semáforo con la computadora del autobús, de tal manera que identifica cual es el autobús y entonces pone a todos los demás carriles en rojo para darle preferencia de paso al autobús”, señaló.

Respecto a los cajeros, explicó que en algunos horarios donde no hay operación las estaciones están cerradas y por lo tanto los cajeros no están operando; sin embargo, aclaró, eso cambiará. “A partir de la semana que entra, del jueves, los cajeros de las estaciones van a estar, digamos, aunque no esté todavía inaugurado, ya van a poder accesar a los cajeros para poder disponer de las tarjetas”, precisó.

Todos los ajustes, precisó, se realizarán durante los próximos días apoyándose en los usuarios del sistema de transporte. “El hecho de que tengamos ya las pruebas con usuarios nos permite que vayamos corroborando el funcionamiento del sistema; el reconocimiento de las tarjetas, la apertura de las puertas tanto de las estaciones, como las de los autobuses y en eso llevamos un muy buen avance”, señaló.

Comentarios

comments