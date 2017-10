Van al Nacional

YOLOT GUERRERO Noticias Daniela Muñoz, Iris García, Dulce Izeta y María José Castillo representarán a Querétaro en el Campeonato Nacional de 1ª Fuerza de Tenis de Mesa que se llevará a cabo en la Ciudad de México del 2 al 5 de noviembre.

Las jugadoras calificaron en el selectivo que se llevó a cabo en el Querétaro 2000 en donde participaron 22 atletas: 9 mujeres y 13 hombres los cuales una vez más dieron su mejor esfuerzo para conseguir un lugar de los cuatro que formarían los equipos estatales.

El equipo varonil quedó conformado por Guillermo Muñoz, Romario De Jesús, Adrián Castillo, Alán Mejía. Los jugadores vienen de representar a México en el Campeonato Latinoamericano donde se colgaron 4 medallas de oro y 8 de bronce.

Guillermo Muñoz se coronó campeón del Abierto, Daniela Muñoz, campeona del Abierto en la rama femenil. Adrián Castillo, campeón en la Sub 15 además se hizo de un bronce.

Miguel Romero, campeón en la Sub 13, María José Castillo, bronce en la Sub 13, Quetzalli Pérez, bronce en la Sub 15, Melanie De Jesús, bronce en el Abierto Femenil, Juan Pablo Anguiano, bronce en la Sub 13, Edurdo Bernal, bronce en la Sub 13, Bogdan Olivos, bronce en la sub 15, Mikael Muñoz, bronce con lo que llega a 1700 puntos en la clasificación mundial.

