POETA JUAN BAÑUELOS RECIBIRÁ HOMENAJE EN BELLAS ARTES

Notimex Fallecido en marzo pasado, el poeta Juan Bañuelos (1932-2017) recibirá un homenaje organizado por la Coordinación Nacional de Literatura del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), el martes 17 de octubre en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. En un comunicado, el INBA informó que el acto de reconocimiento contará con la presencia de María Baranda, Micaela Morales López y Jaime Labastida, quienes hablarán de la vida y obra del escritor chiapaneco.

Su colega argentino Juan Gelman (1930-2014) decía que la poesía de Bañuelos embellece aquello de su entorno que a la razón transgrede, hace su propio mito con los del pasado, donde su palabra conjuga a los contrarios y los une en una unidad metafísica. Jaime Labastida destacó la influencia que el chiapaneco tuvo del sistema poético de La Biblia, la cual le dio gran dimensión a su poesía, debido que las características del libro sacro, sus grandes y amplios versículos, no eran conocidos en la poesía mexicana.

“Su obra es muy importante. Por desgracia no es un poeta conocido, Juan Bañuelos no es un poeta al cual la gente se acerque demasiado. Hay poetas populares que luego pierden su vigencia, él quizá vaya en sentido inverso: un poeta no popular que va a ser al final del tiempo mucho más conocido de lo que es ahora”, comentó Labastida.

Juan Bañuelos fue miembro fundador del Ateneo de Chiapas, así como coordinador de diversos talleres de poesía en universidades de Guerrero, Querétaro, Sinaloa y Chiapas, lo mismo que en la Nacional Autónoma de México. Algunas de sus obras son “Puertas del mundo”, en “La espiga amotinada” (1960), “Escribo en las paredes”, en “Ocupación de la palabra” (1965), “Espejo humeante” (1969), “No consta en actas” (1971), “Destino arbitrario” (1982), “Donde muere la lluvia” (1992) y “El traje que vestí mañana” (2000).

Fue galardonado con distintos premios, entre los que destacan el Bellas Artes de Poesía Aguascalientes en 1968, por el “Espejo humeante”, y el Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer para Obra Publicada en 2001, por “El traje que vestí mañana”.

Fue miembro del grupo de poetas mexicanos que publicaron el volumen colectivo “La espiga amotinada”, donde se hallaban “Puertas del mundo”, de Bañuelos; “La voz desbocada”, de Óscar Oliva; “La rueda y el eco”, de Jaime Augusto Shelley; “Los soles de la noche”, de Eraclio Zepeda, y “El descenso”, de Jaime Labastida.

