Mi embarazo no impedirá que siga en la gira: Angie

Notimex La cantante Angie Taddei declaró que no detendrá sus compromisos laborales con el grupo JNS por su embarazo, por lo que seguirá con las presentaciones pactadas para el resto del año como parte de la nueva gira “Metamorfosis tour”.

“Continuaré hasta que el cuerpo y el doctor me lo permitan”, declaró la también conductora, quien puntualizó que este momento que está viviendo al lado de sus compañeras de la agrupación lo valora mucho.

Subrayó que esta segunda oportunidad de estar en la escena musical con la alineación antes llamada Jeans es una bendición, ya que la gente ha sido increíble con ellas.

En tono de broma indicó que por su embarazo Karla Díaz, Melissa López y Regina Murguía ya la andaban cambiando por alguien más, “ya estaban haciendo ‘casting’, pero no, no me voy, para nada, hago todos los conciertos de aquí a fin de diciembre y 2018 también”.

Agregó que tiene a dos grandes ejemplos: Lidia Ávila y Mariana Ochoa, de OV7, quienes en su momento también se embarazaron y continuaron con éxito sus espectáculos.

“Lo hicieron increíble, ahora me plantearon este reto, la vara está alta; es complicado, los primeros tres meses me dieron achaques, pero me estoy llevando tranquilo el ‘90´s pop tour’, porque el escenario es complicado, seguiré hasta que me corran”, confesó.

Por otro lado, aseveró que no le huyen al reggaetón, así que si en alguna ocasión llegan a su camino melodías de este género, las aceptarán con gusto.

“Queremos estar felices las cuatro, ya en serio, estamos abiertas a cualquier invitación, sea el ritmo que sea, siempre”.

