Inversión de mil 200 mdp en el nuevo Hospital del Estado

No ti ciasE l gobernador F r a n c i s c o D o m í n g u e z Servién, en compañía del comisionado Nacional de Protección Social en Salud, Antonio Chemor Ruiz, visitó el terreno para el nuevo Hospital General del estado, el cual contará con una infraestructura moderna y adecuada para atender a más de un millón 200 mil personas. En las instalaciones del Parque Bicentenario, la Sra.

Karina Castro de Domínguez acompañada del Secretario de Salud, Alfredo Gobera Farro, se pronunció a favor del bienestar de los queretanos y el fomento a la salud familiar. “Vamos en la dirección correcta para contribuir a una vida familiar saludable, ya que mientras exista esta seguridad, mejoraremos la convivencia de todos en casa; felicito a todos los afiliados a este programa, sé que les traerá consigo una gran tranquilidad y mejores condiciones de vida, pero sobre todo espero que sirva para unirlos y brindarles posibilidades de cambio y desarrollo positivo”, dijo la Presidenta del DIF Estatal a los asistentes.

En este sentido, Antonio Chemor Ruiz, Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, informó que el Seguro Popular representa a 54 millones de mexicanos quienes están afiliados en todo el país. “Gracias por permitirnos servirles y traerles los servicios de salud al Estado de Querétaro y el Seguro Popular que abarca más de mil 663 enfermedades que están cubiertas, y más de 61 padecimientos que llamamos catastróficos como el cáncer de próstata, cáncer de mama y cáncer cervicouterino”, recalcó.

En el evento, el Secretario de Salud en el Estado, Alfredo Gobera Farro, reiteró la voluntad de trabajo permanente con el Seguro Popular, uno de los mejores seguros de gastos médicos del país, dijo. “El Régimen Estatal de Protección Social en Salud que opera el Seguro Popular representa el 48.94 % de la población total de Querétaro, esta cifra supera en un 15 por ciento la meta fijada por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud”, subrayó Gobera Farro.

Finalmente, Lorena Loza Hernández, Directora General del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, destacó la importancia de la macro jornada a favor de los queretanos y mencionó que en la entidad se cuenta con un padrón de más un millón de beneficiarios. “Garantizamos con el Seguro Popular el acceso oportuno a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios para las familias que más lo necesitan”, señaló Loza Hernández.

