Entrega Karina primeros códigos para realización de mastografías

No ti cias El Sistema Estatal DIF presidido por Karina Castro de Domínguez, entregó los primeros códigos para la realización de mastografías, que fueron donados por la Fundación Salud Digna para Todos I.A.P.y el Banco HSBC, para ser destinados a las usuarias de la Casa de la Mujer y beneficiarias del DIF Estatal. En su mensaje, la Sra.Karina Castro de Domínguez platicó sobre su experiencia de vida y alentó a las mujeres a cuidarse, hacerse la mastografía y acudir periódicamente al médico.“No puedes hablar de algo cuando no lo has vivido, y les voy a platicar de algo que viví en carne propia. Hace diez años me descubrí una bolita en mi cuerpo y fui al hospital; no era cáncer, fueron nódulos que detectaron que yo produzco y después de varios estudios determinaron que se debían extirpar los senos, dolió y tuve miedo, pero estoy de pie… hoy veo en cada mujer una esperanza, porque todas tenemos la responsabilidad de cuidarnos a nosotras mismas y tomar las riendas de nuestra salud”, indicó la Presidenta del DIF Estatal al recordar que octubre es un mes significativo para generar conciencia sobre el cáncer de mama.

Asimismo, hizo un llamado a las mujeres queretanas a comprometerse y ser partícipes de su salud todos días. “El platicarles lo que a mí me sucedió es para que hagan un compromiso y que recuerden que todos los días son oportunidades de cambio; ustedes tienen en sus manos la oportunidad de ayudarse; el principal compromiso en esta vida es con ustedes, por eso cuídense y valórense”, expresó Karina Castro al agradecer de corazón el apoyo de mil mastografías.

Por su parte, Yajaira Camacho Rodríguez, Enlace Institucional y Social de la Fundación Salud Digna para Todos, aseguró que esta acción busca fomentar la corresponsabilidad de las mujeres, su familia y la comunidad para procurar su salud en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el cáncer de mama.