Valorar candidatos con propuestas claras y rechazar autoritarismo:EPN

Notimex México. – El presidente Enrique Peña Nieto llamó a que en las próximas elecciones presidenciales se valoren las propuestas claras y viables de los candidatos y se rechacen los regímenes autoritarios. Confió en que “los mexicanos hagan una adecuada valoración de lo que México ha logrado y se casen con la opción que sea viable y materializable y para el bien de México; ojalá no se dejen convencer por expresiones meramente de retórica o de discurso”.Durante su participación en el Foro Impulsando a México: La Fortaleza de sus Instituciones, el mandatario subrayó que el perfil de los candidatos lo valorarán los mexicanos, pues “vivimos en una democracia y habrán de valorar entre los varios candidatos que tengan delante de sí”. Al rechazar ante la moderadora, Adela Micha, dar a conocer su preferencia por algún posible candidato de su partido, subrayó que debe tener un perfil que incluya como características el que “ame entrañablemente a México; que tenga una trayectoria en la que pueda acreditar conocimiento y experiencia en el servicio público”.

Además, “que tenga una propuesta clara, porque lo que hemos visto en cualquier proceso electoral es mucha retórica, mucho ‘bla bla bla’, muchos compromisos que asumen unos y otros, pero al final de cuentas la gente es la que tendrá que evaluar si la propuesta que ponen los candidatos sobre la mesa son viables, se pueden materializar y tienen un sentido claro de hacia dónde quieren llevar a México”.

Afirmó que “nos va a tocar vivir en la elección del próximo año, una gran competencia política”, por lo que se debe hacer una adecuada valoración de los perfiles de quienes eventualmente competirán por la Presidencia de la República.

En el evento, organizado por el Grupo Interacciones, el Ejecutivo federal sostuvo que México tiene instituciones fuertes, y que en el ambiente que vive México es fácil pensar que desprestigiarlas es la mejor ruta para construir, pero consideró que no es así, y sostuvo que el régimen de partidos es el que permite en una democracia, tener opciones sobre las cuales escoger, y eso incluye el régimen de que tengas la opción de que haya candidatos independientes”. “Lo que menos queremos es vivir bajo un régimen autoritario, un régimen donde no se respete la ley, donde no se respete la participación ciudadana, donde se prive o castigue la libertad de expresión”, enfatizó Peña Nieto.

No obstante, precisó que “quien suponga que hay que fortalecer instituciones para generar una especie de blindaje a cualquier intento de que México sucumba ante un escenario de autoritarismo, no lo veo ni viable, ni siquiera en condiciones de que eso ocurra”.