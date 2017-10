PAGLIACCI CIERRA PROGRAMA OPERÍSTICO DEL FIAEQ

POR MERCEDES CORTÉS FOTOS ROMÁN CASTILLO Noticias Una noche de c l a s i c i smo transmitido en una fusión d r a m á t i c a entre la tragedia y la comedia, vivieron cientos de queretanos que congregados en el Teatro Metropolitano presenciaron en voz de un extraordinario talento local, la obra operística de Ruggero Leoncavallo, “Pagliacci”.

¡Que viva el príncipe de los payasos!, Tonio representado por el barítono Carlos Sánchez, burlón de vocación sentenciado a las dificultades de un cuerpo deformado y la impotencia de un amor no correspondido dio apertura a la obra que en su original libreto italiano narró en un lapso aproximado de 90 minutos la trágica historia de Canio, celópata interpretado por el tenor Ricardo Martínez y Nedda, una desleal mujer interpretada por la soprano Aída García que marcó su destino al mantener un amorío con Silvio, al que dio vida el productor Luis Giné.

Una obra imperdible fue anunciada por Canio a los fanáticos del pueblo que debían reunirse en punto de las 11. Una serie de eventos desafortunados detrás de su celebración consumarían lo impensable, una mezcla entre ficción y realidad que consumó los planes de Canio en virtud de su venganza. “La obra dentro de la obra” es uno de los sellos de este clásico estrenado en 1982 en el Teatro dal Verme de Milán.

El drama dividido en dos actos contó con la dirección del Maestro Jesús Almanza, la dirección escénica y producción de Luis Giné, además de la actuación de Andrés Tapia en el papel del Arlequín y la actuación de María Lilí Nogueras, Iram Reséndiz y Carlos Flores. “Payasos”, obra emblemática del repertorio operístico internacional, fue igualmente presentada con éxito en el Teatro de la Ciudad en el marco del 486 aniversario de la ciudad con la participación del mismo elenco concretando un total de tres presentaciones como consecuencia de su éxito en taquillas.

La obra, producto de un esfuerzo conjunto entre el Instituto de Cultura del municipio de Querétaro y la Secretaría de Cultura del estado a propósito del quinto día de actividades del Festival Internacional de Artes Escénicas conjuntó al Coro y Camerata Santiago de Querétaro, bajo la batuta del Maestro Jesús Almanza, al Coro Infantil y Juvenil Santiago de Querétaro y a la compañía Circo Teatro

