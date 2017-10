María Fernanda Montes aspira a la presidencia del Colegio de Abogados

POR RUBÉN PACHECO Noticias Aunque de manera oficial el registro de aspirantes para contender por la presidencia del Colegio de Abogados Litigantes inicia el próximo 19 de este mes, la mañana de este lunes María Fernanda Montes Uribe manifestó su intención de contender por el cargo. La abogada aclaró que se espera puedan contender al menos tres candidatos; por su parte, propone como eje fundamental la colegiación obligatoria de los abogados en la entidad y con ello garantizar a la ciudadanía el servicio óptimo.

“Hoy en día en Querétaro, de los 33 mil abogados en promedio que se encuentran litigando en Querétaro únicamente mil 500 se encuentran colegiados, entonces es un espectro muy pequeñito. Lo que quiere decir es que las personas que contratan un abogado no están ciertas de que ese abogado esté capacitado, actualizado o tenga algún estudio de posgrado”. La segunda propuesta tiene que ver con la capacitación y la actualización, pues quienes no cumplen con esta exigencia no garantizan al público una defensa adecuada, toda vez que ha habido cambios con el nuevo sistema penal.

La tercera propuesta es el reconocimiento laboral de los abogados, toda vez que actualmente no tienen manera de jubilarse y acceder a una pensión, lo que no les permite tener tranquilidad en el futuro. Para ello, Montes Uribe propone hacer un fondo dentro de las cuotas que permita generar una aportación, lo que garantizaría que los abogados tengan acceso a una pensión al momento de su retiro.

Finalmente, será el próximo jueves cuando se determine la idoneidad de los candidatos, así como el padrón oficial de quienes tienen derecho al voto, aunque la lista de la última votación dentro del colegio estaba compuesta por 433 personas, aunque no todos están vigentes por no estar al corriente con sus cuotas. “Tendremos que esperar a que salga la convocatoria, aunque probablemente se inscriban tres candidatos. Este jueves se lanza la convocatoria”.

