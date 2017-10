Insiste oposición de Venezuela en fraude Más presión a Maduro

EFE Caracas. – La oposición venezolana volvió a denunciar hoy que hubo fraude en las elecciones de gobernadores celebradas el domingo, ante lo que pidió a la comunidad internacional ejercer mayor presión contra el Gobierno de Nicolás Maduro. “El régimen asumió el camino del fraude, la violencia, irregularidad, manipulación, ventajismo, corrupción, trampa, extorsión, coacción y chantaje para torcer y desconocer la voluntad de nuestro pueblo”, señaló en un comunicado la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).El portavoz de ese bloque, Ángel Oropeza, dijo en rueda de prensa que han detectado “un gran número de irregularidades” ocurridas este domingo durante las votaciones en todo el país. Entre ellas, aseguró, a un millón de electores se les “impidió u obstaculizó votar en centros históricamente opositores”, mientras que otros 350. 000 sufrieron “violencia e intimidación dentro y fuera de los centros”.

Señaló también que hubo 90.537 votos nulos “que debieron haber sido para los candidatos de la oposición”, y achacó esto a la negativa del CNE de sustituir las boletas electorales por lo que los aspirantes opositores vieron limitadas sus tarjetas. Por ello, la MUD solicitó “el respaldo de los pueblos, parlamentos y gobiernos del mundo, así como la mayor condena, presión y sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro”, y anunció que enviará una delegación al extranjero a explicar lo sucedido y sus exigencias.

Asimismo, el antichavismo remarcó que no asistirá “a ningún proceso de exploración, conversación o negociación” con el oficialismo -suspendido en septiembre por el supuesto incumplimiento de los acuerdos- “hasta tanto no se hayan aceptado las auditorías” al proceso electoral del domingo. El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ganó las elecciones en 17 de los 23 estados del país, según el balance oficial ofrecido anoche por el Consejo Nacional Electoral, mientras que la MUD, que consiguió cinco triunfos, no reconoce los resultados.

Hasta ahora, solo dos candidatos opositores, vencidos el domingo por el chavismo, han anunciado su intención de impugnar los resultados en sus respectivos estados al denunciar supuestas irregularidades. El candidato de la MUD al estado Vargas (litoral), José Manuel Olivares, denunció que las “incidencias” registradas en esa entidad federal cercana a Caracas “indican que 60. 000 electores fueron afectados o imposibilitados para ejercer su derecho al voto”.