EMOTIVO HOMENAJE PÓSTUMO

Despertó gran expectación el reconocimiento a Manuel “Panzas” Martínez

No ti cias Los Ex Profesionales y los Veteranos de Hércules rindieron un herecido homenaje póstumo a Manuel “Panzas” Martínez ante una gran participación de aficionados en el Campo La Purísima de Hércules. En el acto estuvo presente Miguel Ángel Álvarez Ramos, director del Instituto del Deporte Municipal, que también reconocieron a “Panzas” Martínez, el cual recibió su viuda siendo uno por parte del Municipio de Querétaro y el otro por parte de los Ex Profesionales a manos de la niña Ana Sofía Nieto Trejo, nieta del “Pato” Trejo.

Ex Profesionales y Veteranos de Hércules se enfrentaron en un duelo atractivo y que llamó la atención de los habitantes de la delegación por lo que el ambiente estuvo espectacular pues querían ver a los dos equipos triunfar en esta oportunidad, además de que también cooperaron de manera importante para las fiestas patronales de la Purísima Concepción de Hércules.

El partido, tuvo muchas llegadas a portería, pero ninguno de los dos conjuntos atinaba a poder abrir el marcador, dejando a los asistentes con las ganas de gritar el gol de alguno de los dos, por lo que los primeros 40 minutos de juego, fueron de toma y daca pero sin la llegada del invitado especial que era el gol. Al medio tiempo se hizo la entrega de los dos reconocimientos para Manuel “Panza” Martínez, uno por parte del municipio y otro de los Ex Profesionales, así como a siete personas que han mantenido la Zona Centro vigente en Hércules y dos jugadores de Gallos Blancos de 1950, como lo son J.

Cruz “Chatin” Centeno, Joaquín “Quicho” Ferruzca, así mismo Francisco “Firmes” Rodríguez como directivo de la zona centro, y a los señores J, Guadalupe “Oso” Hernández y J. Dolores “Tolo” Guzmán creadores de la primera porra musical en Querétaro y fieles seguidores del equipo Hércules.

Para la parte complementaria, los dos equipos hicieron algunos ajustes buscando salir con la victoria y terminar con tantas fallas frente al marco rival, por lo que hubo mayores emociones, pero no fue sino hasta que llego “Beto” Bardales por parte de los Ex Profesionales, para enviar el esférico al fondo de la portería y así marca el primero y único gol de este encuentro.

Al terminar este compromiso amistoso y que reunió a estos grandes jugadores de nuestra ciudad, los aficionados ahí presentes les aplaudieron por el esfuerzo realizado y por el buen futbol que demostraron tener aún, por lo que todos salieron contentos del campo Purísima de Hércules.

