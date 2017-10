Hello Seahorse! reconecta con sus fans

Fotos Ángel Mendoza

La banda de rock mexicana Hello Seahorse! vuelve a los escenarios para reconectarse con sus fans. Después de haber pasado un año y meses de que no pisaban escenario, HS (siglas de Hello Seahorse!), reaparecen para consagrarse como una de las bandas indies mexicanas favoritas del público.

Para Hello sus seguidores son una pieza importante a la hora de hacer su música, son un motivo importante para seguir produciendo música y para seguir tocando, dijo Joe, guitarrista de Hello Seahorse, en entrevista con Noticias.

“La mejor forma de agradecer a nuestros fans, por tantos años que nos han acompañado, es hacerles sentir que no les hemos olvidado” comentó, “y para ello, les tenemos grandes sorpresas” dijo.

La primera es que con el concierto que se avecina este próximo 25 de noviembre en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, la banda mexicana reanuda una gira que no terminó en el 2016, porque

no había iniciado.

“Los planes estaban hechos, pero en un concierto que tuvimos al norte del país, nos dimos cuenta que necesitábamos un descanso”, “no por que tuviéramos problemas entre nosotros, sino porque habían pasado meses sin un descanso” aclaró.

El 2016 fue un año difícil para HS, pues tenían entre manos varios proyectos que no habían podido concluir, entre ellos, una película que deseaban musicalizar interrumpida por diferencias creativas con el director.

No obstante, entretanto, nació el proyecto de un Ep de cuatro canciones complementarias entre ellas, “cuentan una historia” comenzó a decir Joe, “entre la música, las líricas y los videos que complementan el EP, se construye un corto, que nos permitió cumplir un sueño; musicalizar una película” acotó.

Denisse, vocalista de la agrupación ya había sido parte de un proyecto como este anteriormente; fue parte del soundtrack del film Cantinflas, en la que interpretó el éxito “Quizás, Quizás, Quizás” del trio “Los Ponchos”.

Para la banda mexicana independiente, -como lo recalcó Joe Borunda en entrevista-, el 2016 fue un año diferenciado por una gran cantidad de proyectos y la difusión de su nuevo álbum.

Joe, quien también es ingeniero en sonido señaló que derivado de proyectos personales encontró en Querétaro una casa temporal en la que se dio la oportunidad de conocer a profundidad la belleza de la ciudad que terminó por enamorarlo.

“Si yo me pudiera quedar a vivir en Querétaro, lo haría, pero muchas cosas me tienen en la ciudad de México. Una de ellas y la más importante es la banda” comenzó a decir, “Hello ya tiene un ritmo, y no podemos pausarlo porque entonces los fans creerían que nos hemos perdido, o peor aún, que nos hemos disuelto, por lo que tengo que estar cerca de ella y la mayoría de los integrantes vive en CDMX”, acotó.

“Además para seguir produciendo como banda independiente y como disquera independiente tenemos que estar en un lugar donde podamos trabajar así”.

“Nosotros producimos nuestra música, nosotros la distribuimos y hacemos todo solos, a eso nos referimos cuando nos llamamos indie”.

Como ya se mencionó para Hello Seahorse! es muy importante conectarse con sus fans a través de la música, proyección que nos lleva a la segunda sorpresa.

“En este concierto que tendremos el 25 de noviembre para todos nuestros fieles seguidores, también presentaremos nuevos sencillos” compartió con una sonrisa en la cara.

¿Puedes decirnos los títulos de las canciones?, ¿cuántas serán?, ¿de qué tratarán?, ¿son de amor? Inquirí para satisfacer las sospechas sobre un posible nuevo romance entre algún integrante de la banda.

“No, no te puedo decir aún el título de las letras, o de qué tratan, pero sí te puedo contar que son totalmente nuevas y que se sorprenderán al escucharlas”.

¿Será algo como Entretanto?

“Entretanto es un proyecto del que estamos muy orgullosos, y salió de un deseo que todos teníamos, pero, ya lo hicimos y estamos muy contentos del resultado. Ya no le queremos mover más ahí” expresó. “Es hora de darle vuelta a la página”.

Entonces, ¿qué pueden esperar los fans de este concierto en el Metropólitan?

“Cada que nos subimos a un escenario, nos gusta sorprender al público presente, ya sea con nuevos arreglos a una canción o con una nueva melodía, completamente inédita, pero que vendrá en nuestro próximo álbum, por lo que puedo anunciar que estos nuevos sencillos que estrenaremos en noviembre les va a emocionar mucho”

Y ¿cuál es la tercera sorpresa?

“Con este concierto damos un paso firme para iniciar una gira por varias ciudades del país”

¿Volverán como banda a Querétaro?

“Aún no hemos concretado las ciudades que estaremos visitando, pero personalmente, a mí sí me gustaría tocar nuevamente ahí” manifestó. “Es una ciudad muy bonita y su gente es muy agradable, en Querétaro, hemos tenido conciertos muy buenos y llenos de energía”.

De esta forma Joe Borunda, completa un listado de sorpresas que tenía preparadas para su público queretano e invita a que los acompañen en su próximo concierto.

“Estamos cerca, somos como buenos vecinos, esperamos que puedan acompañarnos, para nosotros será un show muy especial, el Teatro Metropólitan es un lugar solemne y si nos acompañan será aún más especial”.

