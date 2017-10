POR MA JULIA BRAÑA FERNÁNDEZ.

Es hacer que alguien se mueva o cambie de opinión, probando algo que no se pueda negar o refutar. Convencer es un arte, se trata de hacer que por una manera racional se lleve a cabo lo que es mejor para todos.El convencer es una forma inteligente de educar a tus hijos, de cerrar negocios, de hacer buenos tratos y hasta de votar por algún gobernante, hay gente que es muy buena para convencer aunque no siempre lo que diga sea verdad o sea lo mejor.

Pero si hacemos del convencimiento una forma de arreglar los problemas o de resolver casos de conflicto y lo hacemos con honradez, esto será una gran herramienta.

En lugar de enojarte y con esto dejar de pensar, ofuscarte o complicar todo, tratas de convencer al otro con razones, entonces seguramente obtendrás lo que quieres o necesitas, convencer puede ser muy fácil o muy difícil , pero si tienes buena intención y razones, entonces te aseguro que lo lograrás.

También existe el otro lado, hay gente que no sé si sea por malas experiencias, por mala educación, por impulsividad o tal vez solo por tontería, complican cualquier negociación sin ninguna razón, buscan problemas donde no hay, haciéndose la vida pesada y logrando que la persona o personas con las que tiene que “negociar”, se vuelvan hostiles, sin darse cuenta que esto pasa solo por su modo de tratar, tal vez impositivo, tal vez agresivo y me atrevo a decir que hasta tonto.

Sería mucho más fácil convencer al otro, pero como convencer es un arte, no cualquiera se siente capacitado para hacerlo o se coloca en una posición de superioridad, en donde solo cierra la comunicación y crea problemas donde no hay.

Para tratar de convencer de algo a alguien solo trata de ponerte en su lugar, ¿Por qué esta persona opina o quiere esto o aquello? Si después de hacer este ejercicio aún no entiendes, trata de pensar cómo te gustaría que actuaran contigo si la situación fuera al revés, y si quieres un guía más, recuerda: LO QUE ESTA BIEN, ESTA BIEN SIEMPRE, LO QUE ESTA MAL, ESTA MAL SIEMPRE.

Si aún necesitas entender mejor, es bien fácil, para todo en la vida, para todo, si quieres hacer un trato, para que sea justo, siempre, siempre, siempre, tienes que estar dispuesto a comprar en el mismo precio que vendes.

Si es así será fácil de convencer a cualquiera.

Con los niños es muy buena esta costumbre en lugar de imponerte todo el tiempo hay cosas en las que lo puedes convencer, recuerda las reglas que sea lago honesto y con razones que no se puedan refutar.

La próxima vez que tengas que tratar con alguien, trata de convencer, antes de ser agresivo o molesto, tal vez las cosas se den de una forma más favorable para todos, ¿Te convencí? Comentarios, escríbenos a fantasy.

qro@gmail.

com o en Centro Preescolar Fantasy Bis