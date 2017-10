Vuelca auto; Termina ileso joven que protagonizó el accidente

POR NICASIO MENDOZA Noticias Fuerte susto presentó un joven de 20 años de edad al volcar su auto que tripulaba.

El accidente se registró la noche de ayer en el camino que conduce a la comunidad del Rosario y Loma Linda en San Juan del Río, donde por fortuna el conductor resultó ileso por lo que no fue necesario el arribo de los cuerpos de emergencias médicas.

El conductor tripulaba un Chrysler tipo New- Yorker en color café con blanco con placas de circulación para este estado, con dirección a la comunidad del Rosario pero no se percató de una curva por lo cual no disminuyó la velocidad.

Tras las diversas diligencias por oficiales, el auto fue levantado del lugar y trasladado a un corralón, en espera de deslindar alguna responsabilidad que hubiera por seguir.

