Iniciativa Privada se suma para combatir la pobreza

Noticias Se llevó a cabo la firma del convenio entre la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro (SEDESOQ) y 20 empresas que se suman para trabajar de manera conjunta con los integrantes del Voluntariado Hombro con Hombro a fin de promover el desarrollo y bienestar social en las comunidades y colonias más vulnerables.

En representación del Secretario de Desarrollo Social, Agustín Dorantes Lámbarri, habló Arturo Torres Gutiérrez, Subsecretario de Administración y Vinculación de la SEDESOQ, quien aseguró que un reto como el de la pobreza no va a ser resuelto por ningún gobierno si no se trabaja con la sociedad “retos como éste requieren que todos pongan de su parte” Dijo que si bien “somos un estado modelo” en muchos aspectos, muchos queretanos no tienen las mismas oportunidades para aprovechar y ser parte de ese crecimiento por eso el llamado a sumarse para tener un Querétaro justo, pues no es casualidad que la estrategia se llame hombro con hombro “sólo entre todos, trabajando juntos, generaremos ese Querétaro justo, con la firma de estos convenios estamos dando un paso más”.

