Prevé American Chamber ronda del TLCAN tensa

EFE M éxico.

– La C ám ara Ame ricana d e Comercio en México (American Chamber) prevé que la cuarta ronda de negociaciones del TLCAN, que arrancó hoy en Washington, será “tensa” porque t ratar á temas co n trov er tido s, pero no por ello el acuerdo “pende de un hilo”.

“Me parece que van a ser unos días intens os d e n e go ci ac ió n , pero con el ánimo de encontrar un punto de ac uerdo entre los t res países ”, dijo en entrevis ta c on E fe l a pr e siden ta de la American Chamber en México, Mónica Flores. La cuarta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre EE.UU., México y Canadá comenzó hoy a las afueras de Washington y se prolongará hasta el 17 de octubre.

Flores esperó que en esta ronda se discutan temas en los que será “un poco más difícil” llegar a un punto de acuerd o, como l a s reglas de origen o el capítulo 19 del convenio comercial, que define la solución de controversias.De esta manera, se dará seguimiento a la tercera ronda de negociac iones, que se pro dujo e n Ottawa a finales de septiembre y terminó sin avances en los temas más conflictivos.

La A merican Chamber en México, que c on más de 1.450 socios engloba cerca del 70 % de la inversión extranjera directa y del 30 % del empleo, sigue de cerca las negociaciones del TLCAN, que se está renegociando a petición del presidente de EE.UU. , Donald Trump, quien considera que perjudica el empleo y la industria en su país.

La entidad forma parte del denominado “cuarto de junto”’, formado por los sectores empresariales nacionales, quienes son informados del estado de las conversaciones por parte del equipo negociador. También participa en el grupo de comunicación y en el consejo consultivo, de tal manera que la cámara puede dar su visión, generar propuestas, llevar información y dar perspectivas que ayuden en la negociación, informó Flores. “También participamos en las mesas técnicas”, agregó. En la que se tratan temas “muy a detalle” con expertos en cada campo, con el fin de dar más herramientas al equipo negoc ia dor del TL CAN me x i cano, encabezado por Kenneth Smith Ramos.

Comentarios

comments