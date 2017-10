Con la Ley de apicultura se busca beneficiar a particularles: UMD

POR LETICIA JARAMILLO Noticias Urbano Molina Díaz de la Asociación Queretana de Ganaderos Especialistas en Apicultura, declaró que la Ley de Polinización y Apicultura que se está analizando es dizque de fomento, pero en realidad es una norma que va con dedicatoria para beneficio de particulares y no de la apicultura en el estado.

Aparte de que se tiene mucha prisa por aprobarla, y ese es uno de los problemas, no se contempla una bolsa económica y tampoco se dice de dónde habrán de salir los recursos para aplicarla, es solamente como para control, afirma, y lamenta que no se haya invitado a más apicultores a las sesiones de discusión y análisis.

Además, dijo que la dinámica que inicialmente se planteó para la discusión de este ordenamiento que presentó la diputada Yolanda Rodríguez Otero no se está cumpliendo, ya que constantemente se hacen modificaciones que no responden a lo que inicialmente se acordó.

Parece que urge aprobarla, pero a los apicultores no les urge, “siempre hemos estado sin ley y nos hemos basado en normas y leyes nacionales, no tenemos prisa”, y lo que les interesa es que se invierta más en investigación.

Urbano Molina sostuvo que el artículo 55 de la Ley se refiere a la instalación de apiarios en reservas ecológicas, lo cual sería magnífico para el apicultor que resulte beneficiado, el problema es que no se dice cómo se asignará a ese apicultor y eso puede generar rebatingas. “Desde el punto de vista ecológico biológico, las reservas ecológicas son para mantener la diversidad nativa, pero las abejas no son nativas de América, (de manera que) éstas desplazarían a algunos otros polinizadores” porque serían invasivas.

Al respecto, el señor Urbano Molina considera que sería muy importante tomar en cuenta el punto de vista de los biólogos y entomólogos, que son quienes podrían decir qué especies hay, si afectan o no, pero estos profesionistas no han sido invitados a las mesas de análisis. Aunque no se tiene un registro real de los apicultores que hay en el estado, señala que las cifras en colmenas son variables. El comité de Sanidad, Sedea y Sagarpa no tienen datos, pero estima que son 4 mil colmenas y considerando que por cada una se producen 15 kilos por año, la producción de miel es de 60 mil kilos por año.

Comentarios

comments