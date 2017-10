Hilo muy delgado

Y a punto de reventar y Lozano sabe lo que pasará sino ganan a Puebla

POR JOSÉ LUIS JIMÉNEZ Noticias Jaime Lozano tiene menos de dos años como director técnico y puede que tenga mucho que aprender técnicamente hablando, pero para plantarse ante los medios, contesta como un viejo lobo de mar.

El técnico de Gallos declaró que sabe que el hilo se corta por lo más delgado, si continúanos los malos resultados, “no me quita el sueño”, dijo despreocupado.

Pero los que estamos también mucho tiempo en los medios de comunicación, sabemos que cuando hay este tipo de declaraciones, es cuando, ya se tiene el agua hasta el cuello y el técnico experimentados saben que tienen las maletas hechas y listas para partir, sino hay una victoria en el horizonte inmediato.

A Jaime Lozano está de acuerdo con la metáfora que señala el capitán es el último en abandonar el barco.

Obvio, el nunca va a renunciar, pero cuando su mentalidad aguerrida se llevará a otros, como es el caso, puesto que si siguen mal las cosas, podría incluso caer Arturo Villanueva.

Los rumores de la posible llegada de otros técnicos, tampoco le procupa a Lozano.

“Esto se sabe, somos gente de futbol, llevo toda la vida en esto y se que si no hay resultados, el que se va es el técnico, eso no me quita el sueño porque estoy aquí por gusto e ilusión, sino salen las cosas, el hilo se puede cortar por lo más delgado”, dijo.

Y añadió.

“Para mi, renunciar, es fracasar, lo dije hace ocho días, si viera que el grupo ya no está, que está desesperado, posiblemente pensaría en hacerme a un lado, pero por ahora, ni se acerca este momento”, acotó.

Las siguientes palabras de Jaime Lozano, sobre el tema, llevan impregnada esa mentalidad que tuvo como cuando era un jugador, aquel que veíamos con Pumas, un jugador aguerrido, hoy, ese carácter lo lleva a aferrarse al puesto, a pesar de los malos resultados, pero como se le dijo, a veces con perder se gana.

“Aquí todos tenemos responsabilidad, jugadores, cuerpo técnico, directiva, dueños, pero la culpa siempre es del entrenador; es cierto todos estamos involucrados y por eso hacemos todo lo posible por resurgir, a veces se da o no, pero lo estamos intentando y con un poco más podemos sacar esto adelante”, añadió.

DIFÍCIL CONTRA PUEBLA Sobre el partido de este viernes contra el Puebla, Lozano reconoció que será muy difícil, sobre todo con el envión anímico que les ha dado Enrique Meza, quien debutará en la dirección técnico.

“Será muy importante (por ser rival directo por el no descenso) y la obligación por la victoria la tenemos los dos equipos.

A ellos se les acaban los pretextos, es un partido de alto riesgo y tenemos que estar a mil para competir, hay que jugarlo con la vida”, añadió.

ASOCIACIÓN DE FUTBOLISTAS Jaime Lozano también tuvo palabras sobre la nueva Asociación de Futbolistas Profesionales y se dijo feliz por su creación.

Esto se perseguía desde que era jugador; no tenía fuerza, pero hoy hay gente más preparada e involucrada e interesada para que los jugadores estén protegidos de cierta manera”, dijo.

Y finalmente sobre la derrota de México ante Honduras, lo calificó de “lamentable”.

“Hubieramos querido acabar invictos, pero hay selecciones potentes en el mundo que no alcanzaron la calificación.

Estamos en una zona no tan complicada, pero el estar constantemente en el mundial, no es nada fácil, y a veces lo menospreciamos.

“Estoy convencido de que cada año, tenemos mejores selecciones pero también los rivales cuentan”.

Finalmente el estratega señaló que Emmanuel Villa y Miguel Martínez, están casi listos para reaparecer, pues ambos están trabajando casi al parejo de los demás jugadores.

