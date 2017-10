Descarta Narro que se vaya a privatizar el sector Salud

Notimex México.

– El secretario de Salud, José Narro Robles, descartó contundentemente cualquier interés del gobierno federal por favorecer un proceso privatizador en ese sector. “Lo digo con toda contundencia. No hay ningún interés en la Secretaría de Salud para favorecer un proceso privatizador de las instituciones públicas del sector”, enfatizó en el marco de su comparecencia ante comisiones del Senado de la República. Frente a los cuestionamientos de senadores de oposición respecto al tema de la universalización de los servicios de salud, aclaró que lo que busca este esquema es utilizar los recursos públicos de una mejor manera y el uso de los servicios para no derechohabientes las cuotas correspondientes.

“No hay ningún interés de avanzar en la privatización de los servicios. Yo no estaría de acuerdo. Yo estaría del lado de quienes están a favor de fortalecer. No hay interés, no va haber, no ha habido en el tiempo que yo he estado ninguna intención del gobierno de la República”, subrayó Narro Robles. El funcionario federal destacó que actualmente el Sistema Nacional de Salud cuenta con casi 23 mil unidades de atención ambulatoria, mil 400 hospitales, más de 90 mil camas, 210 mil médicos, 300 mil enfermeras y un conjunto de 900 mil trabajadores, para atender a más de un millón de mexicanos que diariamente acuden a las instituciones públicas de salud. Dijo que diario se atienden casi cuatro mil 400 nacimientos, casi 10 mil cirugías practicadas y más de 16 mil hospitalizaciones, que “son parte de lo que sucede cotidianamente en las instituciones de salud”.

