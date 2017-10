Continúa Colton Haynes luchando contra ansiedad y depresión

Agencias El guapo actor de 29 años protagoniza actualmente American Horror Story: Cult y se casará con el famoso florista Jeff Leatham a finales de octubre. No obstante, las cosas no han sido tan fáciles para él, ya que ha continuado enfrentando los problemas de ansiedad y depresión sobre los cuales se había sincerado en el pasado. En una reciente foto publicada en su Instagram, con el que recordó el Día Mundial de la Salud Mental, Colton dijo: “Esta es una foto que tomé de mí mismo hace un mes cuando había llegado a un punto en el que no tenía idea de qué hacer.

Yo había estado en la cama llorando / paralizado por 3 semanas sin explicación. Mi vida personal y la carrera estaban en un momento máximo “. Continuó: “He hablado de esto antes, pero no puedo dejar de subrayar lo importante que es buscar ayuda cuando se siente triste o en los momentos más oscuros.

He luchado con la ansiedad y la depresión desde que estaba en el 5º grado y no es algo que debe ir sin tratamiento o sin atención. Sé que mucha gente no entiende la enfermedad mental y la toman como dramática…pero es un desequilibrio químico que nadie quiere luchar. No es fácil. ” Haynes pidió a todos ayudar a las personas que enfrentan dichos problemas, y envió todo su apoyo a ellos: “Mi corazón está con mis compañeros supervivientes”.

