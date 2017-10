Se va a corregir aquello en lo que se haya fallado: Grajeda

POR DIEGO RIVERA No ti cias Se va a corregir todo aquello en lo que se haya fallado, aseguró la secretaria particular de la Rectoría, Blanca Gutierrez Grajeda, quien durante su ponencia ante representantes del Suapauaq y del Steuaq indicó que “quien llegue a la nueva administración va a enfrentar un momento sumamente delicado”, pues va “a llegar un avalancha de resoluciones judiciales impresionante y tenemos que tener firmeza en los principios para ser justos”.

“Vamos a ser justos, vamos a revisar y a corregir todo aquello en lo cual nos hayamos equivocado.

Tenemos que garantizar y dar certezas a nuestros compañeros, a nuestras compañeras”, indicó.

Ahí indicó que no quiere ver a becarios abonando a batallas de encono y difamación por lo cual, garantizó, rectificarán el camino “Yo no quiero ver a nuestros a estudiantes becarios haciendo funciones que no les corresponden.

No quiero verlos con mil 500 pesos al mes haciendo funciones que tiene que desempeñar un compañero administrativo”, aseveró.

Incluso dijo que no puede seguir permitiendo condiciones de deterioro laboral.

“A mí se me dio la instrucción de que no se les autorizara el pago a algunos compañeros que todos los años, durante todo el año nos han atendido y nos han servido de manera extraordinaria desde la Casa Universitaria y no iban a tener vacaciones y no iban a tener aguinaldo y no iban a tener etcetera etcetera; me indigné ¿Por qué siempre afectar a los más débiles? y no lo permití y estuvimos insistiendo”, rememoró.

Explicó que los trabajadores de la universidad hoy se dividen entre los que tienen garantizado el cien por ciento de su jubilación, los que solo recibirán el 30 por ciento de su salario y los que no tendrán recurso alguno, por eso es necesario fortalecer la política de austeridad sin afectar a los trabajadores.

“Vamos a mantener todos los salarios de los funcionarios; los salarios de los trabajadores se tiene que llegar a una negociación y siempre buscando mejorar las condiciones de la compañeras y de los compañeros que están por honorarios”, señaló.

También prometió estar atenta a que no se cometa ninguna injusticia y, dijo, es necesario a bajarle a las diferencias internas; al encono, y a la difamación.

Comentarios

comments