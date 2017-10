Exponen en la FCA consideraciones sobre presupuesto de UAQ

POR DIEGO RIVERA No ti cias Los aspirantes a la rectoría expusieron sus posicionamientos sobre el presupuesto de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y sobre el acoso sexual en el marco de la presentación que hicieron de sus proyectos ante la comunidad de la Facultad de Contaduría y Administración.GRAJEDA La secretaria particular de la Rectoría, Blanca Gutiérrez Grajeda, indicó que los universitarios no deben tener como posible un escenario donde no obtengan el 3 por ciento del presupuesto estatal, por eso deben seguir luchando para lograrlo, pues se trata del destino de una sociedad por eso no deben claudicar en esta causa.

Por lo tanto confió en lograr que la educación se convierta en una prioridad del presupuesto público.

Respecto al tema de acoso sexual, indicó que en el tema de género ha encontrado discursos de odio contra los hombres, igualándolos con los asesinos y eso, indicó, nos lleva a confundir muchas veces hacia donde se debe ir con esta causa, pues actuando de esa manera no podrán construir un país diferente Además, dijo, nadie tienen derecho a abusar de su oposición, por eso se debe abatir la cultura del abuso de poder, pues ha afectado a hombres y mujeres por igual.

CASTAÑEDA El director de la facultad de Contaduría y Administración, Arturo Castañeda Olalde, indicó que justificar que la universidad requiere el 3 por ciento del presupuesto total de gobierno del estado es un criterio endeble para sostener una petición de recursos, pues la petición del subsidio estatal se debió basar en las necesidades reales de la universidad y exponer peso a peso los requerimientos reales.

Sin embargo consideró que no recibir ese recurso si afectaría de manera negativa y de ocurrir ese escenario deberán buscar alternativas para cumplir las metas de crecimiento que merecen.

Sobre la pregunta hecha por la comunidad en torno a su postura sobre un incremento de denuncias de acoso sexual, indicó que debe haber igualdad entre hombres y mujeres en todos los campos, incluyendo el académico y el laboral, en el cual debe haber una paga igual a trabajo igual sin importar el sexo.

GASCA La directora de la facultad de Ciencias Naturales, Teresa de Jesús García Gasca, indicó que el subsidio estatal es muy importante pues les permite hacer sus funciones, aunque, aclaró, la universidad también puede concursar recursos de la federación y por eso deben seguir trabajando para suplir recursos no recibidos de otras fuentes.

Para lograrlo, dijo, es necesario no aflojar el paso en la calidad educativa y a esto se debe sumar la generación de recursos propios a través del emprendedurismo universitario.

En otro tema indicó que debe haber tolerancia cero a cualquier acto de discriminación, intolerancia o acoso sexual que se presente al interior de la universidad.

Finalmente consideró que ya existe la vinculación entre las facultades; sin embargo, hay que propiciar el diálogo entre los universitarios y se deben mejorar estrategias que no están siendo aprovechadas adecuadamente para fomentar la unidad.