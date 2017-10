Familias de la CDMX están en busca de espacios en escuelas de Qro.

DIEGO ARMANDO RIVERA Noticias Cinco familias de la Ciudad de México han manifestado su interés de inscribir a sus hijos en escuelas públicas de Querétaro, aseguró el coordinador general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro, USEBEQ, Enrique de Echavarri Lari. “Hemos recibido solicitudes de escuelas, tenemos infraestructura para ocupar pues la matrícula no creció, se mantuvo en el mismo nivel, por lo que estaríamos en posibilidades de atenderlos”, aseguró.

El funcionario estatal indicó que si hay espacio disponible para estudiantes foráneos pues la matrícula no creció, y aunque señaló que tal vez no sea en la escuela más cercana o la que solicitan, dijo, si hay posibilidades de atender a quienes han manifestado su interés por ocupar un lugar en escuelas públicas queretanas. A los interesados, detalló, les dieron una lista de escuelas en donde tienen lugares disponibles y aunque puede ser que no se les pueda inscribir en la escuela más cercana al domicilio donde se instalen, garantizó que si pueden colocar a los nuevos estudiantes, pues el índice de cobertura es de 97 por ciento, lo cual significa que hay entre 8 y 9 mil espacios disponibles en escuelas de educación básica.

“Es una situación muy complicada de prever, pero hay espacio; la cobertura que tiene el estado es más allá de los niños que tenemos inscritos, entonces tenemos espacio”, aseguró. En este contexto explicó que acaban de otorgar cerca de 750 claves para ocupar una plaza de maestro, gracias a lo cual ya están todas las vacantes cubiertas. En el caso particular de los niveles de preescolar y secundaria, especificó, todavía había maestros en listas de prelación, por lo cual la colocación se basó en ese listado. Mientras que para primarias ocuparon maestros para cubrir doble turno y agregaron maestros que aún no eran parte del proceso, pero que ya tenían el título. Cabe resaltar que el titular explicó que hasta ahora no hay ningún problema por plazas sin ocupar o aulas sin docentes en ninguna ubicación del estado.

