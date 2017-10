Factores que llevaron a Gallos a donde está.-Contra Puebla, el límite

POR JOSÉ LUIS JIMÉNEZ Noticias La fecha FIFA también debió ser considerada por Gallos Blancos para hacer una autocrítica y determinar si es necesario dar un golpe de timón porque hasta el momento no se han cumplido los obtjetivos que se habían trazado.

Los números son fríos y se sintetizan muy rápido: Gallos está en el lugar número 14 de la tabla general.

Lleva, el cuadro dirigido por Jaime Lozano, siete partidos sin ganar.

Es decir ha disputado 21 puntos y sólo ha ganado tres puntos ¿así como pretender calificar a la liguilla?.

Pero el problema es más grave cuando observamos el panorama en la tabla porcentual porque actualmente, producto de esos paupérrimos diez puntos obtenidos en esta temporada, ahora Gallos está penúltimo en la lucha por no descender.

¿Pero cuáles son los diez aspectos escenciales que llevaron a Gallos a estar en esta situación?

1.- Antes de que iniciara la temporada, Arturo Villanueva dijo que su mejor contratación era la continuidad, sin embargo la continuidad es válida cuando tienes jugadores ganadores y Gallos lleva ya cuatro temporadas sin calificar.

2.- No contratar jugadores de buen nivel y por el contrario recomendar, por citar un ejemplo, al colombiano Alexis Pérez, a quien consideran un elemento con mucho futuro, cuando lo que Gallos necesita con un excelente presente.

Aparte gastaron millones de dólares en él.

Negocio redondo para todos, menos para los dueños.

3.- Y ya que estamos en la etapa de contrataciones.

El error de Arturo Villanueva, es trabajar con una sola empresa de representantes y de esta forma, no abrir un abanico de posibilidades en las contrataciones que podrían enriquecer la calidad de los jugadores que lleguen a Gallos.

4.- Los inicios para un entrenador novato en primera división, es difícil, y más difícil se pone, cuando hay una racha de resultados inconvenientes y no poner un alto a esa situación.

5.- El no cambiar de técnico, es un error que podría pagarse en la próxima temporada.

¡Pero no importa! Porque tal vez los que están cometiendo errores hoy, ya no estén mañana, pues tenemos muy presente cuando un aficionado le peguntó a Arturo Villanueva ?qué pasaría si no se daban los resultados en las primeras fechas? Y “el Calaco”, contesto “seguramente ninguno de los que estamos aquí seguiremos en el equipo”.

Que vayan haciendo maletas.

6.- La directiva también tiene su culpa, porque el haber conseguido en dos años, un subcampeonato en Liga, un Campeonato en Copa, un título en Superliga, los pone dudosos, como agradecimiento, para cambiar cosas en el momento adecuado.

Pero hoy día, el futbol es caliente en las tribunas y en el verde pasto, pero frío en las oficinas.

¿No se ha llegado a una liguilla en cuatro torneos?, pues bye.

7.- Desde un principio dijimos que la contratación de Ricardo Campos como director de inteligencia deportiva no era lo adecuado.

El venía de fracasar de Morelia.

Acá no ha hecho absolutamente nada, por eso el equipo está como está.

Stum tiene un gol en 657 minutos.

8.- Y hasta al último dejamos, paradógicamente, a los jugadores, pues no han tenido la puntería en caso de los delanteros, pero es obvio que no lo hacen a propósito.

9.- Se ha dicho hasta el cansancio que todos son un equipo, pero la zaga, ha cometido muchos errores y estos generalmente se convierten goles y eso que Tiago Volpi, los a salvado de muchísimos.

La situación sería peor de no ser por el golero brasileño.

Esa es la realidad.

10.- Y finalmente, tendríamos que responsabilidad a Jaime Lozano.

Es obvio que cuando uno es joven, quisiera tener la oportunidad en primera división, pero no es lo mismo ser campeón en fuerzas inferiores que dirigir en primera división.

El no tuvo la culpa, a él se le dio la oportunidad y en su presentación, se le cuestionó a Villanueva y a Joaquín Beltrán, que si habían valorado el riesgo de poner a un técnico sin experiencia en primera división y dijeron que si, pero el tiempo está poniendo las cosas en su lugar.

Esta semana fue importante, pero fuentes allegadas al alto mando allá en CDMX, nos informaron que ya están buscando un nuevo entrenador y el límite será el resultado que obtenga Gallos Blancos ante el Puebla el próximo viernes.

