Editorial (Familia)

En la clausura del Encuentro Nacional “Juntos por México” el tema de la familia y su importancia social fue abordado nuevamente por Mons. Faustino Armendáriz quien con claridad lamentó que el mundo atraviesa una etapa en el que ésta sufre una de las peores persecuciones ideológicas de la historia, considerando dicha institución como pasada de moda y sin misión qué ejercer. La reflexión ante miles de laicos es de gran trascendencia pues ciertamente, como moda, o fatuo nihilismo, parece que muchos quisieran que la familia dejara de ser centro y célula social, iniciadora de educación y formación, custodia y trasmisora de valores sociales y espirituales.

El resultado donde dicha forma de verla ha tenido éxito ha sido más que lamentable; donde no hay familia hay soledad; donde no se transiten valores, la vida deja de tener su profundo sentido; donde es más importante la economía que las personas, ésta cabalga sobre ellas hincando tristeza y aislamiento. No es coincidencia que proporcionalmente al desprecio por la familia, se incrementen guerras, violencias brutales, enfermedades y hartazgos que dispersan y oscurecen la claridad del bien y de la verdad.

En el centro de ello, se esconden inestabilidad, narcisismo sin límites, egolatría e incapacidad de relaciones maduras y lúcidas. El llamado a la participación social a los laicos responde a muchas de las insuficiencias que hoy padecemos. En México por fortuna, lo dijo el nuncio apostólico Franco Copola, se mantiene aún vivo el germen de vida y de gozo que de ella deviene.

Habrá qué observar, como lo comentó, cómo en muchos otros países abandonados a nuevas modas de vida que hoy tanto se prodigan por distintos medios, padecen incapacidad de discernimiento y reflexión racional yéndose por proclamas meramente mercantilistas o afanosas de poder, que lo último que contemplan es el bien del género humano. Por ello vale una reflexión seria sobre la familia y su insustituible rol en la generación de sociedades justas y armoniosas.

