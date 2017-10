Choca CB con senador que la califica como una guardería

AFP Washington.

– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el senador republicano Bob Corker se enzarzaron este domingo en un fuerte contrapunto, en el que Trump sostuvo que el senador carece de “agallas” y Corker replicó que la Casa Blanca se había convertido en una “guardería para adultos”. El inusualmente intenso intercambio parece haber salido de ninguna parte en un domingo lluvioso que Trump comenzó en la Casa Blanca, desde donde se dirigió luego a un cercano campo de golf.

Corker, un senador moderado muy respetado que en algún momento apoyó a Trump, se ha convertido en meses recientes en el más locuaz crítico republicano del presidente. Hace poco dijo que solo la presencia de generales en el círculo más cercano de Trump ha impedido que la Casa Blanco descendiera en el “caos”.

Trump no hizo referencia a esas observaciones en sus tuits del domingo, pero atacó a Corker por su reciente decisión de no intentar la reelección y señaló que, como presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, el senador por Tennessee tenía una gran responsabilidad en lo que Trump considera un pésimo acuerdo nuclear con Irán. En una serie de tuits, Trump escribió: “El senador Bob Corker me ‘suplicó’ que apoyara su reelección en Tennessee.

Dije ‘NO’ y abandonó (dijo que no podía ganar sin… mi apoyo). También quiso ser secretario de Estado, yo dije ‘NO, GRACIAS’. También es ampliamente responsable del horrendo acuerdo con Irán!”. En el último tuit dijo que Corker “no tiene agallas para presentarse” a la reelección.

