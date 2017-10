Reabren caso de huelga en “Lanas Merino”

POR: MANUEL PAREDÓN Noticias A pesar que los trabajadores de la fabrica Lanas Merino, ganaron el juicio laboral que entablaron hace mas de diez años por violaciones al contrato colectivo de trabajo, rechazan la maquinaria embargada para resarcir salarios caídos y otros conceptos y pretenden el inmueble que no es propiedad del dueño de la empresa Morjajay Kletzel En entrevista, el titular de la Dirección Jurídica de la delegación de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, reabrió la información del caso.

La empresa “San José de la Montaña” una de las mas antiguas de la entidad durante décadas fabricó manta, especialmente para costales de harina, pasó a “Lanas Merino” que procesaba estambres Sin embargo, las relaciones laborales con los 145 trabajadores agrupados al sindicato Paz y Trabajo, se fueron deteriorando y estallaron la huelga el e10 de abril del 2007 por violaciones al contrato colectivo de trabajo Las causales, los trabajadores no contaban con el equipo de seguridad necesario para desempeñar su trabajo y no recibían el aumento salarial que reclamaban conforme a derecho, otros trabajadores rfeclamaron el pago de vacaciones que no habían tomado.

Desde entonces, en el largo litigio, trabajadores y empresa, interpusieron una serie de recursos legales ante las instancias laborales y la justicia federal. El titular de la Dirección Jurídica pormenorizó que finalmente, el 16 de marzo del 2010, se dicto el laudo en el cual se condena a la empresa al pago de 16,8 millones de pesos por terminación laboral y embargaron la maquinaria.

El valor de los bienes muebles embargados era de 22 millones de pesos. Empero, en cada almoneda que paso, los bienes se devaluaban hasta en un 20 por ciento y a la fecha, valen menos de 6 millones de pesos, Hasta el momento, la Dirección Jurídica no tiene conocimiento de que haya postores que se interesen de la maquinaria.

Además, el sindicato quería embargar el edificio de la planta que como ya se dijo, no es propiedad del empresario, sino de una inmobiliaria, lo que se reconoció por la via legal y hasta el momento no ha procedido Por otra parte, en todo momento el patrón argumentaba la quiebra de la empresa. Sin embargo, fue claro que en el largo litigio, faltó voluntad para llegar a un convenio por la parte sindical y patronal. Finalmente, el caso quedo en manos de la Junta Federal de la STyPS de la ciudad de México.

