IVONNE ORTEGA DE CUERPO ENTERO

El músculo político 32 centímetros de bíceps —El voto duro de tu partido parece que solamente está esperando a que se designe al sucesos: Meade, Narro, Osorio Chong… ¿Qué les dices, si sólo están esperando a que se dé el dedazo para salir a trabajar? —Lo que queda del voto duro, porque ya es un mito y no sólo en el PRI, sino en los diferentes partidos.

Las pruebas: En el 2016 lo que perdió fue la elección de los candidatos, no la elección electoral porque había candidatos dentro del partido que eran los mejor posicionados y la cúpula decidió que no fueran ellos.

El caso Quintana Roo, con Carlos Joaquín Coldwell, que tenía todo y la cúpula lo reconoció pero dijo que no era su momento, inclusive le dimos un candidato al PAN y al PRD y nos ganó la elección.

Si no entendemos este voto duro, de verdad es más un mito.

La gente está evaluando a quienes pones y si le “atinas” a poner el candidato que los ciudadanos quieren, va a ser tu mejor cuadro en la boleta, porque si no se toma en cuenta al militante, si no es parte dela decisión, ya no son capaces de seguirte, pero sí de darte la espalda para hacerte perder.

Los estados que se perdieron en el 2016, fue por las decisiones que se tomaron: Tamaulipas, Quintana Roo Durango, entre otros.

—¿Un mito el voto duro? —Hay un voto duro que es necesario pero no es suficiente.

Así que les digo que no estén sentados esperando una decisión de la cúpula, que sean partícipes de que les gustaría que pase en el partido y fueran sus candidatos.

De lo contrario, tendremos los mismos resultados.

Los resultados Qué resultados hemos obtenido: del 2012 que recuperamos la presidencia al 2017 se ha competido en 24 elecciones de sucesión de gobernador y lo que sistemáticamente ocurre ya sea ganando o perdiendo, que lamentablemente hemos perdido más que ganado, perdemos rentabilidad electoral, en cinco años hemos perdido cuatro millones 700 mil electores, que votaron en la elección inmediata anterior por nosotros y en la siguiente no.

Eso nos indica que tenemos que escuchar a la militancia y que la militancia tiene que luchar por ser escuchada.

—¿Cómo está Enrique Ochoa Reza contigo? —Bien, no tenemos ningún problema en lo personal.

Qué es lo que manifestamos: no son temas personales, sino de método, hablo de la pérdida del electorado.

Esto lo dije cuando fui secretaria general del PRI y nonos creyeron y ahí están los resultados que vivimos.

Llegamos a la presidencia de la República, con 20 estados gobernador por el PRI, hoy tenemos 14 y uno en litigio en Coahuila y que estados perdimos, los grandes, Puebla, Veracruz, Nuevo León… donde teníamos gobiernos priistas perdimos.

—¿Cómo ves al país? —Veo una condición muy lamentable.

Hay dos cuestiones que a lo largo de la vida lo he venido viendo y hoy me queda con mayor claridad por los recorridos: Del 82 se define la política económica del país y por esa definición quiebra la empresa de mi papá y yo tengo que dejar de ir a la escuela, pero eso no es lo importante, lo es que 32 años después se repite la misma historia.

Han pasado 35 años, seis presidentes, cuatro del PRI y dos del PAN, lo recalco porque son ideologías se supone diferentes, pero la política económica es la misma.

En este lapso hay un estancamiento de la movilidad social.

Antes si te esforzabas y lograbas titular un hijo, tenías la gran esperanza de que su futuro sería mejor que el tuyo.

Hoy puedes tener a tu hijo titulado y no tiene dónde trabajar, porque en la política económica no está contemplada ni siquiera la vocación productiva de las regiones del país, menos de los estados y menos de las regiones de los estados, en consecuencia, cómo está recibiendo dinero cada estado.

Lo hacen en una fórmula que tiene que ver con población y no con vocación productiva, de acuerdo a tu capacidad de gestión y a tu negociación política, pero no a tu vocación productiva.

Alguien me decía de los recursos para educación y claro, siempre y cuando yo spa para que tengo que educar.

Presumimos con mucho orgullo que exportamos x número de cosas, pero no se dice que por cada cosa que exportamos, importamos por lo menos ocho.

Imagínate que esas partes aeronáuticas, automotrices, fueran de la investigación mexicana, científicos mexicanos o los ingenieros mecatrónicos o los que sean necesarios, que tengan los salarios bien pagados, porque le estamos apostando a ser un país de uno, dos y cuando mucho tres salarios mínimos, porque después de eso, los traen de otras partes del mundo, no son mexicanos, porque no los formamos, porque no tomamos en cuenta la vocación productiva.

Nos ponen con cascabelito a discutir la Reforma Fiscal, la Hacendaria, IVA en medicina y alimentos, pero no la política económica.

Tiene 35 años y la condición de vida que tiene el mexicano evidencia que no está dando resultados y ni siquiera la hemos discutido, mucho menos puesto a evaluación, por eso no podemos saber que sí está funcionando y qué no y en consecuencia cambiar lo que no.

Japón cuando aprueba una política pública, a los 15 años la evalúa y lo que tiene que cambiar lo cambia.

Obviamente en México no.

Política social La política social fue aprobada en el 88, han pasado 29 años y en este lapso le hemos metido como mexicanos cuatro billones de pesos, cuatro millones de millones de pesos.

Cuando arrancó había 53 millones de pobres y 29 años después y cuatro billones de pesos, hay 55.

3 millones de pobres, dos millones 300 mil más.

Es decir no sólo no hemos sacado una familia de la pobreza, sino que le hemos medito dos millones 300 mil más.

No tienen justificación, no está funcionando y han pasado dos ideologías diferentes y ninguna la ha tocado.

Sí el próximo presidente de la República, no le mete a estos dos temas, difícilmente cambiarán las condiciones de vida del mexicano.

Si aspiro a la máxima magistratura de la República, es porque quiero cambiar las condiciones de vida de las personas.

Quiero ser la candidata de mi partido, ganar la elección y gobernar… es difícil sí, pero mi abuelo me decía, si es difícil es para ti, si es fácil es para cualquiera, Concluyó.

