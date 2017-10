Se responderá de acuerdo a la legalidad en caso Antea

Sostuvo MAV ante una denuncia presentada contra el municipio

POR: MANUEL PAREDÓN Noticias Ante el trascendido de una denuncia contra el municipio para indemnizar a la familia del taxista muerto en el socavón de las inmediaciones de plaza Antea, Marcos Aguilar Vega, planteó que si alguien tiene que responder por lo sucedido, se tendrá que hacer de acuerdo a la legalidad y aseguró que hasta este momento no han recibido ninguna notificación al respecto.

Lo primero que naturalmente lamentó fue el fallecimiento de una persona y dijo que están a la espera de lo que resuelva la Fiscalía General del Estado. Afirmo que no es un tema en el que haya una confronta legal. Sin embargo, todo lo que corresponda a una responsabilidad municipal, lo atenderán, ofreció. Piensa que en este caso no le gustaría especular o pronunciarse con anticipación, esperaría conocer todo lo que integrara el documento de demanda y una vez que lo tenga, daría una postura. Repasó que no le gustaría teorizar ni mucho cuando se trata de un asunto en donde hubo una persona fallecida y habría que tener sensibilidad.

Adelantó que fuera de lo legal buscará a la mama del trabajador del volante para tener un diálogo, conocer sus pretensiones y ayudar en todo lo que se pueda Fue claro al afirmar: “No es un tema de litigio, estamos hablando lamentablemente de la perdida de un ser humano, es el momento para hacerlo con el mayor respeto y sensibilidad y se atender de manera inmediata” Dentro del mismo orden de ideas, informó que afortunadamente han restablecido a la normalidad muchos de los lugares donde había una afectación y siguen trabajando.

