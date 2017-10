IVONNE ORTEGA DE CUERPO ENTERO

Con cuatro billones de pesos y 29 años hemos incrementado la pobreza en dos millones 300 mil habitantes

El descredito que tiene el PRI y el presidente de México Enrique Peña Nieto, no es exclusivo, el descrédito es hacia la política y los políticos en general, en consecuencia tenemos que escuchar a la sociedad, hay que cambiar el sistema de partidos, afirmó Ivonne Ortega, quien busca ser candidata del revolucionario Institucional a la presidencia de la República.

En tanto accedía a tomarse algunas medidas para una entrevista de cuerpo entero, nos comenta: desde enero he venido planteando que se retire el financiamiento público a los partidos y ara las campañas electorales, desaparecer la figura de los plurinominales, generar una nueva condición en el sistema político y sobe todo qué, en esta ocasión lo pido a mi partido, que la elección del candidato a la presidencia de la República sea de consulta abierta a militantes, simpatizantes y ciudadanos, pero que se empiece el debate.

Ya lo hizo el Frente Ciudadano con Rafael Moreno Valle y se debe dar ese debate para que en la Ley General de Partidos haya elecciones primarias en México, como las hay en Estados Unidos y en muchas partes del mundo.

LO QUE CARGAN TUS HOMBROS Con una espalda de 39 centímetros de hombro a hombro que asevera viene cargado un gran peso al buscar la presidencia de México, se pregunta: ¿Cómo podemos regresar la credibilidad en los políticos y los partidos? Metiendo a la sociedad a las decisiones —se responde— si la sociedad acompaña a un candidato a ganar una interna, lo acompaña a ganar la constitucional y lo más importante, lo acompaña a gobernar, lo que no está pasando en este momento y que es el principal riesgo para el 2018.

Independientemente de mi aspiración a buscar la candidatura del PRI a la presidencia dela República, de quién compita y quien gane la elección, el principal riesgo para 2018 es que vaya a llegar alguien a gobernar con e 18, 20 o 22 por ciento del padrón electoral de un 50%, si sale a votar el 50 por ciento.

Se habla entonces, añadió, de un gobierno débil que no puede tomar decisiones de fondo, porque no tiene el respaldo de la sociedad.

En las consultas abiertas, donde el ciudadano escoge de los cuadros que ofertan los partidos, quien es la mejor opción, dan la oportunidad de tener fortaleza y mejores condiciones.

—Es la segunda vuelta que das en el país… ¿Qué te dice la gente, cuál es el pulso que tienes de esta experiencia? ¿Están interesados? —Están interesados en participar, pero también están decepcionados del sistema político, de los partidos, están cansados de mantener a los partidos y a los políticos.

Por eso hago la propuesta desde enero, no es una ocurrencia mía.

Recorrí el país y los ciudadanos te dicen: estamos cansados de mantener a partidos y políticos, lo que queremos es generar las condiciones para que esos recursos, casi siete mil millones de pesos, se destinen a medicamentos en los hospitales, que no programen una cirugía a seis meses en un hospital público, que tengan condiciones mínimas de educación, condiciones para salir adelante.

Ahora qué dicen que si se puede, por una lamentable situación e contingencia, que lastimo a muchos mexicanos… Pero se resistieron, no querían dar —interrumpimos—.

Sí, todavía no se han definido, está la propuesta en la mesa, después de pasar una desgracia, para que digan que si se puede, servirá para la reconstrucción, pero lo ideal es que los impuestos generados sean para tener condiciones de mejoramiento y calidad de vida de las personas.

—¿Cómo te ven como candidata a la presidencia? —He recibido muchos comentarios a favor.

Siempre me preguntan por el hecho de ser mujer, de ser rebelde, porque no están acostumbrados a que se digan las cosas en público y yo así soy, así competí a la presidencia municipal, a la diputación local, la federal, al Senado a la gubernatura de mi estado.

Siempre digo lo que pienso y defiendo lo que creo, si no logro convencer y me convencen, pues apoyo, aunque a veces no crea.

En este momento, agrega, veo una gran disposición y lejos de lo que se pudiera pensar que los hombres tuvieran miedo a que llegara a gobernar una mujer, hoy los mismos hombres, aseveran que ya es momento de que haya mujeres gobernando.

También las mujeres afirman que ya es tiempo de que nos toque gobernar y romper el mito de que el peor enemigo de una mujer es otra mujer y que “las mujeres juntas ni difuntas”, al contrario son solidarias.

He tenido la oportunidad de estar, en donde menos te puedas imaginar: La Alcantarilla de Tijuana; el Pico de Orizaba, en la montaña de Chiapas, en la Sierra Tarahumara porque se tiene que conocer lo que se quiere gobernar, no puedes conocerlo con estadísticas y fotografías en una oficina con aire acondicionado.

Tienes que hacer un esfuerzo de poder escuchar lo que la gente está viviendo, por ejemplo tengo una iniciativa en la Cámara de Diputados que aún no se ha votado por un mandato judicial que ya tiene el Tribunal Electoral.

ESTATURA 1.

68 METROS —Y ¿desde tu estatura de mujer, que es lo que has visto en el país? —por citar un ejemplo, con el alza de la gasolina y el diésel, me decía un padre de familia, ahora tengo que elegir a cuál de mis hijos mando a la escuela.

Escuchar eso del que lo está viviendo es muy duro.

En el pico de Orizaba me decía un señor: ¿puede venir a mi casa? Claro, le respondí, si Usted me invita.

El señor es productor de papa, antes sólo subían tres camiones para bajar la producción, con el aumento del diésel no sube ninguno y no tengo recursos para bajar el producto, se está pudriendo y no puedo mandar a mis hijos a la escuela, porque no tengo dinero.

¿Y LOS RECURSOS? —Estás haciendo un gran movimiento: dos vueltas al país, hospedajes, alimentación, transporte, tu equipo de trabajo… ¿de dónde los recursos? —Una delas cosas que manifestaba la gente, respecto a los que tienen alguna aspiración a tener algún cargo de elección popular, es que es válida la aspiración, pero no utilizar el recurso público.

Cómo diputada federal tenía la dieta y por eso pedí licencia en enero, no tengo un solo centavo público… ¿cómo pagamos los gastos? Yo cubro gastos de avión o mi propio vehículo, la gente que nos ayuda porque cree en el proyecto, nos presta sus vehículos, nos hacen reuniones en sus casas, hay quienes nos sirven con la cuchara grande y preparan el pozole o mole.

Otras amas de casa con café y galletas y hay quienes no nos dan nada pero hacen la reunión y nos prestan su casa.

Así hacemos el movimiento, con recursos privados, propios.

Trabajo con mis recursos.

—¿No hay grupo atrás? —No, no lo hay.

Hicimos una publicación con el tema de los “anti chapulines”, que se defendió con uñas y dientes la cúpula de mi partido.

La pagamos nosotros, fui la que más dio: 20 mil pesos.

La estatura física o de algún cargo que puedas ostentar, lo importante es que puedas entender cuál es la prioridad.

En mi caso, generar condiciones en que no se repita lo que me tocó vivir a mí: tener que dejar de ir a la escuela, porque mi papá no tenía recursos ni para el transporte, haber estudiado la secundaria y la prepa de manera abierta, apenas terminar la carrera hace seis años.

Lo difícil no es que yo haya nacido en esa condición, lo difícil es que 32 años después se sigue repitiendo millones de veces en nuestro país y eso tenemos que entenderlo y entender que si no entramos a tomar la decisión, aunque tengas que sacrificar muchísimas cosas, nadie la va a tomar por nosotros.

—¿Qué deben esperar los jóvenes de Ivonne? —Primero una gran inclusión.

Creo en el talento de los jóvenes.

Puedo hablar del futuro, pero tiene más respaldo hablar del pasado.

Al llegar al gobierno de Yucatán, hicimos el grupo de entrega recepción, de un gobierno emanado del PAN.

Pedí a las universidades tanto públicas como privadas que me dieran a sus mejores perfiles, no necesariamente las mejores calificaciones, en un acuerdo en que el gobierno financiaría para que acabaran su licenciatura, estudiaran una maestría o trabajaran en el gobierno y muchos de ellos están ocupando cargos públicos y si me preguntaras si votaron por mí, sinceramente no lo sé.

Mi secretario de Obras Públicas era un joven de 32 años y la crítica fue dura: ¿cómo un joven de 32 años, iba a estar al frente de obras Públicas y el Gran Museo Maya de Mérida, el Parque científico y tecnológico, ahora referente nacional, el malecón internacional de progreso; el rescate arquitectónico de la ciudad de Mérida y también las pequeñas obras, las hizo este joven de 32 años.

Lo que puedo ofrecer a los jóvenes es creer en ellos, darle la oportunidad de demostrar el talento que tienen.

La justificación que se pone para no contratar a los jóvenes, es que no tienen experiencia y cuando ya la tienen, entonces no tienen la edad.

Con ellos debemos de sacar adelante al país.

