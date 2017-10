SHAWN MENDES INSPIRÓ AMTV

Agencias TRL (Total Request Live) regresó a MTV con un formato que va más allá de presentar lo mejor de la música y la cultura pop, y todo se lo debemos a Shawn Mendes. Como recordarás, México vivió el 19 de septiembre uno de los sismos más fuertes en su historia. El terrible acontecimiento coincidió con la presentación del cantante en la capital de ese país. Tras lo ocurrido, Shawn de inmediato llamó a sus fans a apoyar a las víctimas.

Esta acción inspiró a MTV y TRL para crear la campaña “Applause for the Cause. ” El objetivo es mostrar el amor y el cariño que artistas como Mendes tienen hacia su público, no sólo arriba de un escenario, también en situaciones difíciles como la acontecida en México. Además de la labor de una celebridad, MTV busca conocer las acciones de buena voluntad que el público hace en su comunidad.

