Estacionamiento gratuito en Plaza de las Américas

POR MANUEL PAREDÓN Noticias En un juicio de amparo promovido por la operadora de Plaza de las Américas el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo, falló a favor del Municipio de Querétaro por lo que no cobrará las primeras dos horas de estacionamiento.

El presidente municipal Marcos Aguilar Vega, anunció que la disposición entrará en vigor a partir de este jueves; de incumplir habrá clausura inmediata.

Afirmó que no procede recurso contra la determinación que se ha tomado por lo que tendrán que cumplir con lo establecido en el reglamento de estacionamientos; de no hacerlo, pueden ser sujetos de otro tipo de sanción por parte de este tribunal federal.

Fijó un plazo de 90 días para que ese estacionamiento cumpla las medidas de seguridad que dispone el Reglamento de Estacionamientos o lo clausuran y clarificó que el tribunal federal lo ha dicho con toda puntualidad, los propietarios de cada una de estas empresas, son responsables dentro de ese espacio, de otorgar la seguridad que corresponde.

Advirtió que sancionarán no importa quien se la empresa y al que no le parezca, que lo cierre y se dedique a otra cosa.

Pide a la ciudadanía denunciar al 070 en caso de que en las plazas comerciales no se respeten las dos horas de gratuidad en los estacionamientos.

El alcalde afirmó que plantearon una ardua y sólida defensa jurídica ante los tribunales para garantizar que todos, absolutamente todos los estacionamientos de los centros comerciales, cumplan con lo establecido en el reglamento correspondiente en beneficio dfe la ciudadanía.

“Dijimos que no íbamos a retroceder un solo centímetro en este tema y si lo han hecho y hoy, reitero, se garantice el principio establecido en el articulo 32 del citado ordenamiento de otorgar dos horas de gratuidad en todos los estacionamientos vinculados a las plazas comerciales”, indicó.

Aprovechó para informar que bajo este contexto jurídico que le da la razón, al Municipio este día (ayer) se procedió a clausurar dos estacionamientos que también se habían negado acatar el ordenamiento reglamentario, uno ubicado en la Comercial Mexicana de Zaragoza e Ignacio Pérez y el otro, en un centro comercial del Centro Sur “El Corporativo Águila”.

Afirmó que la determinación adoptada por el gobierno municipal es un logro social que seguirán defendiendo “en lo jurídico, en lo social y en lo político”.

Sobre el hecho que ese estacionamiento no cuenta con licencia de funcionamiento, al no cumplir con los requisitos de ley, el secretario de Gobierno Manuel Velázquez Pegueros dijo que desde principios de año, no se le renovó y ante la negativa, la persona moral acudió ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y planteó un juicio de nulidad.

Dentro del procedimiento, se le otorgó al quejoso una suspensión y hasta que se resuelva ese juicio, se determinará la situación en cuanto a la licencia de funcionamiento.

Por eso es que son dos juicios diferentes, primero, el de la licencia de funcionamiento que está pendiente y el otro, el de la gratuidad de dos horas que todos los estacionamientos deben cumplir.

Respecto a las clausuras de los otros estacionamientos, el s Secretario de Gobierno Manuel Velázquez Pegueros, aclaro que no cumplían de manera irregular como establece el reglamento, había ocasiones en que prestaban el servicio y otras no cumplían en los términos establecidos.

Tras recibirse los reportes de los ciudadanos al 070, se hizo la verificación correspondiente y se procedió a la clausura.

Confirmo que hasta el momento seis estacionamientos han sido clausurados.

El presidente municipal retomo la palabra y advirtió que dispondrán las clausuras que sean necesarias ya que algunos estacionamientos están jugando a cumplir cuando se presenta la autoridad y luego no cumplen por lo que una vez más pidió la colaboración de la población para que denuncie al 070.

En estos casos, incrementaran las sanciones que la más importante será la clausura y la multa que puede ser hasta de 150 mil pesos, y advirtió que no cederán un centímetro hasta que todos entren en el redil ya que es una obligación la gratuidad y la seguridad.

Comentarios

comments