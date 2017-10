Dedicó Miley conmovedor tributo a víctimas del atentado en Las Vegas

Agencias Para iniciar su participación de una semana en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Miley Cyrus usó su gran talento para una buena causa, honrar a las víctimas del trágico atentado del domingo en Las Vegas con un emotivo tributo de No Freedom de Dido, transmitido durante el episodio del lunes.

Además de abrir el show (con la ayuda de Adam Sandler en la guitarra), Cyrus también lo cerró con una rendición de The Climb. La cantante se presentó en el show de NBC el 2 octubre y lo hará hasta el día 6, en lo que se conoce como la “Semana Miley”.

“Esta mañana, nos levantamos con la noticia de otro atentado sin sentido. Esta vez en Las Vegas. Ante las tragedias y actos de terror, necesitamos recordar que todavía existe el bien en el mundo”, compartió Jimmy Fallon al comienzo del show. “Estamos aquí para entretenerlos esta noche, y eso es lo que vamos a hacer”.

Antes del episodio inaugural de la “Semana Miley”, la estrella compartió un poco de amor a través de Instagram con un mensaje dedicado a las 59 personas asesinadas, los más de 400 heridos y sus familias. “En honor de las vidas perdidas, heridos y afectadas por el trágico tiroteo en Vegas, Fallontonight y yo dedicaremos este show no solo a lamentarnos por este horrendo suceso, sino también para usar esta plataforma para difundir la unidad, la paz y la esperanza”, escribió.

La chica de 24 años continuó, “Así que comenzaremos esta semana con una canción que no he interpretado en años… The Climb. Estas palabras hoy significan más para mí que nunca… ‘Tengan fe’… les envío amor a TODOS. Disfruten el show esta noche… espero que podamos hacerlos sonreír inclusive entre todo este dolor”.

Cyrus, cuyo disco más reciente, Younger Now, se estrenó el 29 de septiembre, también escribió, “No hay amor sin libertad… no hay libertad sin AMOR. Gracias a Adam Sandler por unirse a mi esta noche para recordar a todos los que perdimos y cantar una letra que siento que es muy importante en este momento… #TierraDeLosLibres #DetenganLaViolencia #DenleUnaOportunidadaALaPaz @fallontonight”.

The Climb, escrita para Hannah Montana: La película, es una letra llena de buenos deseos en tiempos difíciles: “Debo seguir intentándolo / Debo mantener mi cabeza en alto / Siempre habrá otra montaña / Haré siempre que se mueva / Siempre será una batalla cuesta arriba / Algunas veces tendré que perder / No se trata de llegar rápido / No se trata de lo que haya del otro lado / Es la subida”.

