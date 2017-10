A consenso convocatoria y lineamientos elección del rector de la UAQ

POR JAHAIRA LARA Noticias Ante las inconformidades manifestadas por consejeros académicos de la Facultad de Derecho, la Sesión Extraordinaria de Consejo Universitario a la que se citó ayer para la presentación del proyecto de Convocatoria y los Lineamientos que se deberán de seguir para el desarrollo del proceso de elección del nuevo rector de la Universidad Autónoma de Querétaro se pospuso para este martes.

El escrito presentado por los consejeros universitarios planteaba que a fin de evitar futuras impugnaciones o cuestionamiento sobre el proceso electoral por no cumplir con el Estatuto Universitario, debería posponerse la convocatoria a sesión extraordinaria, toda vez que -aseguraron en base a su interpretación de la legislación- no cumplía con los formalismos al emitirse en sábado y no haber sido firmada por el rector, Gilberto Herrera Ruíz.

Tras una hora de discusiones entre los académicos por no haberse convocado la sesión extraordinaria con 24 horas por instrucciones del rector o al menos cinco días hábiles para que pudiera convocarse por el secretario académico, Irineo Torres Pacheco –como ocurrió en esta ocasión-, el rector determinó convocar nuevamente a los miembros del Consejo Universitario este tres de octubre en cumplimiento con el estatuto a fin de despejar inquietudes.

El Artículo 41 del Estatuto Orgánico plante que el Consejo Universitario se reunirá en sesión ordinaria o extraordinaria si son convocados sus integrantes, por lo menos con cinco días hábiles de anticipación a la celebración de la sesión; sin embargo, en este mismo punto se plantea que: “Excepcionalmente el Rector podrá convocar al Consejo Universitario con veinticuatro horas de anticipación, si considera que existe causa justificada”.

Cabe destacar que en la sesión que se celebre hoy, la Comisión Electoral que se conformó el pasado 28 de septiembre deberá someter a consenso la Convocatoria y Lineamientos que regirán el proceso para elegir a quien encabezará la universidad en el periodo 2018-2021. Además se presentó la propuesta de declarar en sesión permanente al máximo órgano regulador para evitar futuros problemas de interpretaciones de la legislación.

El escrito presentado por el consejero, Alberto Reyes Galván, por el cual no se celebró la sesión ayer planteaba la solicitud de “regularizar el proceso de elección a rector de esta universidad en razón de que la convocatoria para la celebración del consejo universitario en sesión extraordinaria, citada para el 2 de octubre, carece de los requisitos establecidos en los artículos 39 y 41 del estatuto orgánico de la UAQ”.

