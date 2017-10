Querétaro dice sí a Dios

“Nos hemos solidarizado”, afirma Faustino Armendáriz

POR MANUEL PAREDÓN Noticias Independientemente de su credo religioso, México y Querétaro, ha tenido la oportunidad de decirle sí a Dios con motivo de los desastres naturales ocurridos, enfatizó el obispo Faustino Armendáriz Jiménez y “desde aquí, testificó, nos hemos solidarizado a través de nuestra mano samaritana como lo es Cáritas, para ayudar a nuestros hermanos del sur del país, de San Juan del Río y cada una de las colonias y lugares afectados, especialmente, Santa María Magdalena”.

“Ahí, hermanos, tenemos la oportunidad de seguir diciendo sí al Señor porque hay mucha necesidad, gracias por esos testimonios que han dicho sí, extendiendo una mano, gracias por esas hermanas y hermanos que voluntariamente han colaborado para realizar estas obras de misericordia”, exclamó.

El prelado acentuó sus expresiones en la misa que celebró ayer en Catedral y más allá, dijo: “Hermanos, unidos y desde la comunión, podemos hacer mucho más, éste es el sentido de “Juntos por México”, los laicos juntos por un país que tanto necesita del Evangelio, los laicos católicos juntos por un país que tanto necesita de palabras de vida, palabras de misericordia y de amor, los laicos “Juntos por México” para ser constructores de comunión y de constructores de paz, los laicos “Juntos por México” este fin de semana, tienen la oportunidad de dar testimonio de comunión en un ejercicio que vale la pena estar ahí”.

Explicó que Jesús salía a buscar viñadores para su viña, el Evangelio de este domingo de San Mateo, narra la parábola de los dos hijos enviados por el padre a trabajar en la viña.

El primer hijo, responde que no, pero después se arrepintió y fue, el otro, sin embargo, dijo al Padre que iría pero no fue; a la pregunta de Jesús de quién de los dos ha hecho la voluntad del padre, los que le escuchaban responden justamente el primero a pesar de que inicialmente dijo no.

Porque se vale recapacitar, explicó y es necesario, más aún, entrar en un proceso de conversión a pesar de los no del pasado, se puede decir sí hoy.

El mensaje de la parábola, por tanto, está claro, no cuentan las palabras, cuentan las obras, cuentan los hechos, cuenta la conversión y al final, cuenta la fe y Jesús dirige este mensaje a los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo de Israel, es decir, a los expertos en religión de su pueblo, en un momento dice sí a la voluntad del Señor, pero su religión, sus esquemas caucos acaban siendo una rutina y Dios ya no los inquieta, lo usan para vivir de las apariencias y por momentos les estorba, por eso, reciben el mensaje de Juan el Bautista y de Jesús como una molestia.

“Por eso Jesús dice, las prostitutas y publicanos van delante de ustedes en el reino de Dios porque vino Juan el Bautista, enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron, en cambio, los publicanos y las prostitutas, sí le creyeron y aun después de verlo, ustedes no se arrepintieron ni le creyeron”.

Apuntó que traduciendo esto al mensaje del Evangelio, la afirmación podría sonar más o menos así: los agnósticos que no encuentran paz por la cuestión de Dios, los que sufren a causa de sus pecados y tienen deseo de un corazón puro, están más cerca del reino de Dios que los fieles que viven su fe por rutina, asisten a misa por rutina, ven solamente en la Iglesia el sistema, sin que su corazón quede tocado por la fe.

Está claro, dijo, el Señor nos ha hecho la invitación para ir a trabajar a su viña, pero habría qué preguntarse cuál ha sido la repuesta personal sin echarle la culpa a nadie, qué reacción ha provocado en mi esta iniciativa de Jesús.

O por el contrario, a pesar de lo que dice Jesús de que el peor pecador que se considere entrará en el reino de los cielo, a pesar de eso, se ha sido indiferente.

Hacer la voluntad de Jesús hoy, sin duda implica recorrer el camino del discipulado y el discípulo siempre llevará cruz, seguirlo, significa hacer su voluntad no solamente diciéndole sí, sino con las obras.

