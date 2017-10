Bella Thorne posa desnuda y sin retoques

Agencias Ver a Bella Thorne desnuda no es algo extraño para sus 16.2 millones de seguidores de Instagram, pero esta vez, la actriz y cantante usó su cuerpo desnudo para hacer una declaración. La estrella de Famous in Love aparece en la portada de octubre de GQ México, donde se muestra orgullosa de su herencia mitad cubana.

Este jueves, Thorne tomó su Instagram para mostrar algunas fotos de su sesión, revelando cuán atrevida estuvo dispuesta a ser. Esta no es la primera vez que sus fotos causan controversia. Thorne ha llegado a los titulares en el pasado por mostrar su cuerpo a una edad temprana cuando la mayoría de sus seguidores son adolescentes y niños que la veían en Shake It Up en Disney Channel.

Con el riesgo de convertirse en una estrella descarrilada de Disney, Thorne desafía a los haters y a los fans por igual con un mensaje especial en los comentarios de estas fotos de GQ México. “Pedí específicamente que no hubieran retoques en estas fotos, y déjenme decirles, tengo inseguridades, acerca de prácticamente todo. Eso es natural y eso es humano.

Ustedes podrían ver estas fotos y pensar, ‘Oh, cállate Bella’, pero deben saber que cada vez que alguien se mira al espejo simplemente no ve lo que el resto ve. Sepan que es completamente normal sentirse inseguros y es aceptable”, escribió. “Honestamente desearía que todos hablaran más sobre sus inseguridades para que más gente en el mundo pudiera saber que no están solos.

Eso está bien. Como una persona pública siempre hay un poco de retoque. Porque sí, si ellos muestran las cicatrices de mi acné o las arrugas de mi frente que mis dientes no son perfectamente blancos, la gente verá las fotos y dirá, ‘Ella no es perfecta’. Y la mayoría de la gente no quiere que el público los destruya y lo entiendo, pero al carajo, yo estoy aquí para decirles que es cierto, NO SOY JO**DAMENTE PERFECTA”.

Thorne escogió enfocarse más en lo positivo del cuerpo en lugar de enfocarse en su desnudez. “SOY UN SER HUMANO Y SOY REAL… ASÍ QUE SUPÉRENLO”, escribió. Thorne se ha sincerado antes con respecto a sus inseguridades, diciéndole a People en junio que ella simplemente está aprendiendo a estar bien consigo misma a pesar de la percepción de que ella es sucia o no se cuida, debido a su acné facial.

La actriz se unió a otras estrellas femeninas que han posado sin aerógrafo, incluyendo a Cate Blanchett, Jessica Simpson, Tracee Ellis Ross y Lorde. Mientras algunos continúan criticando a Thorne por su elección de mostrar su cuerpo, ella quiere cambiar la conversación para discutir el movimiento de aceptar los defectos de cada quien.

Comentarios

comments