“Querétaro, ejemplo nacional”: José Narro

*Hace un llamado a la unidad en estos momentos

Por Luis Montes de Oca

Noticias

Querétaro es una entidad federativa extraordinaria, aseveró el secretario de Salud nacional y representante personal del presidente Enrique Peña Nieto para el II Informe de gobierno del gobernador Francisco Domínguez Servién.

Felicitó, en entrevista para Noticias al término del acto republicano, al mandatario estatal, a su gobierno y a la sociedad queretana, toda vez que los datos informados y los argumentos del avance, son muy consistentes.

Al referirse a Salud en la entidad, indicó que se informó sobre lo que se ha conseguido, lo que hay y las aspiraciones de seguir caminando; pero lo mismo en deporte, cultura, educación, transporte, empleo, productividad, lo que nos muestran que Querétaro es una entidad federativa extraordinaria de la que todos los mexicanos siempre nos hemos sentido muy orgullosos y que hoy hay razones objetivas ara decir: “Querétaro está bien, Querétaro camina, va avanzando”

Como señaló la presidenta de la Mesa Directiva de la LVIII legislatura, Isabel Aguilar: “es el trabajo de muchos gobiernos”. También del conjunto de la sociedad queretana, de sus sectores: el público, el privado, el social… es producto de la unidad de Querétaro y del esfuerzo permanente, sistemático que se ha seguido.

A toda la sociedad queretana, una felicitación, para mí venir con la representación del señor Presidente de la república, Enrique Peña Nieto, atestiguar los avances, constatar, que lo mismo la economía, la justicia social se sigue desarrollando en Querétaro, es muy satisfactorio. Felicidades.

Emergencia nacional

Al inquirirle al secretario de Salud, sobre la situación que enfrenta el país, tras los temblores y las lluvias torrenciales y el riesgo sanitario, de una pandemia, por las condiciones en que se encuentran muchos mexicanos; sin techo, a la intemperie, mal comidos, mal vestidos,

Precisó:

Sí hay riesgo sanitario, sin duda alguna. A nuestro país, en distintas entidades federativas, lo mismo por tormentas en Baja California Sur, que por temblores o las inundaciones sufridas esta semana en Querétaro, nos dejan ver la fuerza de la naturaleza, lo complejo de poder anticipar en ocasiones como es el caso de los temblores, acciones preventivas. Las dificultades que se generan producto de esos huracanes, terremotos, de esas situaciones extraordinarias de demostración de fuerza en la naturaleza, pero también de lo que nuestro país ha podido avanzar en materia de Protección Civil.

Se ha avanzado muchísimo, sin duda alguna, estas mismas condiciones que hemos vivido desde el 1 de septiembre, hasta hoy, hubieran generado todavía mucho mayor daño en vidas, en lesiones, personas lastimadas si no tuviéramos esa educación, cultura que se ha desarrollado a lo largo de las últimas décadas.

Ahora, agrega, riesgos sanitarios existen, el riesgo de tener brotes epidémicos en zonas afectadas. Por ejemplo: por los temblores y hablo de Oaxaca, Chiapas, pero también Morelos, Puebla, el Estado de México, Guerrero de la propia Ciudad de México, están presentes.

Quiero decir que todavía el viernes por la tarde estaba en Oaxaca, me trasladé a Querétaro para acompañar al señor gobernador, para cumplir con la encomienda del presidente de México y he podido constatar, porque he estado muchos días en Oaxaca, probablemente, por la magnitud, el tamaño de la devastación en la zona del Istmo de Tehuantepec, que estamos trabajando conjuntamente la federación, el estado los municipios y la sociedad civil, Francisco Toledo y una serie de oaxaqueños distinguidos y destacados, para evitar que se registren estos brotes epidémicos.

Hasta el momento —aseguró José Ramón Narro Robles— no tenemos registro de un brote epidémico. No hay de infecciones gastrointestinales, respiratorias o de padecimientos que se transmiten por vectores por moscos, por ejemplo: dengue, zika, chikungunya, que además existen, son prevalentes, están presentes y sin embargo, hemos mantenido todavía bajo control.

Espero que esto pueda seguir sucediendo pero los riesgos están presentes.

Se perdieron casas, la gente vive a veces en albergues, porque así lo determinan, a la intemperie, se rompieron redes hidráulicas, redes de drenaje y se han hecho difíciles las condiciones para el manejo de alimentos, de agua, pero se está trabajando con muchas brigadas epidemiológicas, de COFEPRIS y con una enorme solidaridad en las entidades federativas.

Los queretanos en la ayuda

Ayer, dijo, todavía encontré brigadas de queretanos que están trabajando, que regresaban para venir a ayudar a las familias que fueron afectadas por las lluvias torrenciales, fuera de registro, extraordinarias en su cantidad y severidad y que en unas cuantas horas, cambian una realidad.

Pero ahí ha estado presente la República, en Oaxaca todos los que estamos nos sentimos oaxaqueños y todas las entidades han estado presentes.

Universalización de la Salud

Al inquirirle al Dr. José Narro Robles sobre el proceso de la universalización de la salud, apuntó: ha ido avanzando, este es un proceso que va a llevar tiempo porque la ley determina ciertas condiciones y características y lo que hemos querido representar son dos cosas: la necesidad de que todo mexicano, por el hecho de serlo, tenga acceso a los servicios de salud, es aes la universalización de la salud y la otra se refiere al intercambio de servicios.

Si el IMSS tiene un servicio, explicó, el ISSSTE no lo tiene, pues que los derechohabientes del ISSSTE puedan hacer uso de ese servicio. Si los servicios estatales tienen un equipo, un programa, un servicio de salud, que los del IMSS y el ISSSTE puedan hacerlo y que se haga a través de un convenio de colaboración, como un intercambio.

No es el tema de la portabilidad de los servicios, sino de ese intercambio. Ahí vamos, a lo mejor más lento de lo que quisiéramos, pero se ha ido poco a poco caminando, en una dirección que tiene que ser la pertinente. Hay que aprovechar toda la infraestructura disponible, hay que ahorrar recursos y hay que acercarle los servicios a nuestra población.

No pueden ser, simplemente, condiciones de orden administrativo o burocrático que limiten el acceso a los servicios. Vamos más lento de lo que quisiéramos pero seguimos caminando.

Llamado a la unidad

Al parecer, cuestionamos, fue en el aniversario No. 23 de la muerte de Luis Donaldo Colosio, cuando Usted como orador, recordó el discurso del 6 de marzo, destacando que el PRI era “la opción que ofrece el cambio con responsabilidad. La opción que mejor conoce lo que se ha hecho. Que sabe de los resultados de sus programas, de sus aciertos y de sus errores. La opción capaz de conservar lo que ha tenido éxito y somos la opción de encontrar nuevos caminos de solución para los problemas pendientes” —¿sigue siendo el PRI esa opción para México?

—Mire Luis, el proceso electoral formalmente ya empezó, pero tendrá su culminación el próximo año. Lo he dicho con mucha convicción, el Partido Revolucionario Institucional es una de las instituciones políticas con las que cuenta este país y es a mi entender y a mi juicio la opción que tiene la sociedad. Esa es mi perspectiva, pero por supuesto que yo tengo en este terreno el sesgo de ser miembro de ese partido, de ser militante de ese partido y sin embargo tengo la convicción de que es un partido que le ha hecho aportes sustantivos a la democracia mexicana y al desarrollo del progreso de la nación, que ahí están en la historia.

Creo por otra parte y lo digo también con mucha convicción, que por las condiciones por las que atraviesa el país, por estos momentos de duelo, de dolor. De tristeza, estos son momentos de estar unidos, alrededor de la solidaridad por la gente, son momentos de estar articulados con el país y de hacer a un lado cualquier tipo de militancia, de simpatía, de orden político. Hacer un lado cualquier tipo de interés personal y estar trabajando exclusivamente por la gente.

Este es momento de unidad nacional y en ese terreno debemos ser muy claros, todos los servidores tenemos que despojarnos de nuestras convicciones políticas, de nuestros intereses y de hacer los que el presidente de la República, nos ha pedido: trabajar por la gente. Ese tiene que ser el interés.

—Derivado de la pregunta, entonces… ¿está haciendo un llamado a la cordura?

—Yo hago un llamado a la unidad. Soy uno de los muchos que lo ha venido haciendo, pero estos tiempos difíciles, el señor gobernador Francisco Domínguez Servién, lo decía muy bien: “México está herido”. Sí, si está, pero las heridas van a sanar y van a sanar más fácilmente, con mayor rapidez y calidad en la salud, si somos capaces los mexicanos todos de hacer a un lado, legítimos intereses, de ponernos a trabajar en la misma dirección y de, francamente, hacer un paréntesis en muchas de nuestra legítimas convicciones e intereses. Si hago un llamado a la unidad del país, a la unidad en torno a decenas de miles, veintenas de miles de oaxaqueños, chiapanecos, morelenses, guerrerenses de mexiquenses, poblanos que han sido afectados y que lo han sido por condiciones de la naturaleza, como en Querétaro, por lluvias o en aquellas entidades por temblores, que seguimos en eso y que esa tiene que ser nuestro trabajo, nuestro interés.

Reconocimiento a Querétaro

Para finalizar el Dr. José Ramón Narro Robles, reiteró su felicitación al gobierno de Querétaro por este informe, de segundo ejercicio democrático.

Mi felicitación al Poder Legislativo, a la cámara de Diputados de Querétaro, que ha dado una gran muestra de trabajo republicano y de articulación frente a la sociedad. Eso es lo que tenemos que hacer los servidores públicos, Felicidades al señor gobernador, a su gobierno a la Cámara de Diputados, a todos los representantes que dan la presencia, que dan con el comportamiento, un ejemplo de lo que la sociedad, creo yo, espera: pluralidad, pero respeto; pluralidad, diversidad, pero tolerancia y al final acciones en favor de la ciudadanía. Ese tiene que ser el compromiso.

Comentarios

comments