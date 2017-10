Ha cumplido UAQ con sus compromisos sindicales

DIEGO ARMANDO RIVERA Noticias En lo que se refiere a la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), los compromisos contractuales que ha adquirido la universidad han sido cumplidos en su totalidad, señaló el abogado general de la institución, Oscar Guerra Becerra, quien señaló que habría que leer el documento entregado por Saúl García para conocer a detalles sus peticiones.”Nosotros somos auditados, la Universidad Autónoma de Querétaro ha respondido a todas las auditorías, y en todas ellas hemos salido responsablemente, le llaman ellos, de manera adecuada, si hay alguna cuestión particular tendría que verla para ver a qué se refieren, pero no hay nada de recursos que se haya quedado la Universidad”, aseveró.

Respecto a las cuotas sindicales, dijo, no las hay debido a que no se les descuentan a los trabajadores, pues debe ser el trabajador el que se las dé al sindicato, no la universidad, ya que no es un recurso de la Universidad, ni una prestación; esto por una disposición de la propia asamblea.

Respecto a la falta de pagos de servicios, señaló que de manera interna la UAQ en el respeto al conflicto interno del sindicato, se ha respetado la decisión del Consejo Universitario “De manera interna la Universidad Autónoma de Querétaro, en ese respeto al conflicto interno del sindicato, ha respetado la decisión del Consejo Universitario de reconocer como representante del sindicato ante el Consejo a la Dra.

Nuri y eso es lo que ha estado pasando; entonces, a través de la Dra.

Nuri y lo que se refiere a la propia universidad, se han cumplido los compromisos sindicales que vienen en el contrato colectivo de trabajo”, aseveró.

En este contexto indicó que la UAQ nunca ha resultado con pérdidas de dinero o robos en las auditorías, y mucho menos de desvío, situación que calificó como “muy grave”, por lo cual aclaró que las puertas de la Universidad están abiertas y no hay “nada de que la Universidad se haya quedado con algún dinero”.

“Nosotros en la Universidad Autónoma de Querétaro recibimos muchas auditorías, prácticamente estamos atendiendo 7 auditorías al mismo tiempo, hemos recibido auditorías del 2012 para acá y en ninguna hemos salido con cuestiones de pérdida de dinero; sería muy grave”, sentenció.

Guerra Becerra reiteró que se tendría que ver de manera específica a qué se refiere con los 2 millones de pesos retirados de la cuenta del SUPAUAQ, pues en su momento se habló de 2 millones que pedía el sindicato fueran regresados; sin embargo, este recurso pertenece a cada uno de los trabajadores, y son ellos quien lo tienen.

Debido a esto, precisó que las cuestiones del sindicato deben resolverse por un lado las internas por el propio sindicato, y las externas por las autoridades competentes; mientras, como Universidad no han expresado nada, ni lo harán precisamente por respeto a la autonomía sindical.