Apoyará Supauaq a candidato a rector que garantice respeto

DIEGO ARMANDO RIVERA Noticias Saúl García Guerrero, quien ostenta la toma de nota como secretario general del Sindicato Único del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Querétaro (SUPAUAQ) hizo un llamado de legalidad a quien resulte triunfador en el próximo proceso para elegir al nuevo rector de la Universidad Autónoma de Querétaro. El profesor describió como un “clima de terror” el que se vive actualmente en la máxima casa de estudios del estado pues, aseguró, al no cumplirse con la ley se está agraviando a toda la sociedad.

“Que este clima de terror, violencia y de no cumplimiento de la ley que termine, no podemos permitir que continúe esta circunstancia que agravia tanto no solamente a los universitarios, no solamente al sindicato, sino a la sociedad queretana”, aseveró.

García Guerrero señaló que los universitarios son ejemplo en la sociedad y la sociedad está observando a la Universidad, por lo que se necesita un cambio, una modificación en las ideas que hoy se practican. Al cuestionarlo sobre si el SUPAUAQ apoyará particularmente a algún candidato, respondió que apoyarán a los candidatos que garanticen el respeto a la legalidad, a la ley y a los derechos sindicales.

“Pero sobre todo a aquel que busque la equidad, la justicia, la dignidad de los trabajadores universitarios, tanto académicos como administrativos, y volver a una Universidad que trabaja en paz”, señaló. Sobre los perfiles que se han mencionado, dijo, a la fecha no saben quién pudiera cumplir con esto, y dijo que tendrían en primer lugar que registrarse a partir de que lo señale la convocatoria que se emitirá en estos días, y una vez registrados los candidatos podrían saber a quién “podemos irle preguntando”.

Aseguró que el SUPAUAQ ya tiene preparado un documento, un decálogo que el sindicato tiene de la Universidad, y la cuestión sindical, que será entregado a todos los candidatos, buscando hacerlo un compromiso formal donde se comprometan a respetar los principios universitarios. “Todo aquel que muestre la disposición y que tenga la oportunidad para escucharnos y recibir este documento, pues se lo haremos llegar”, concluyó

