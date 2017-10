Adquirió Contabilidad de la UAQ una plataforma con más de 250

Noticias Los alumnos y académicos de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Querétaro, cuentan desde hoy con una plataforma web en la que se pueden consultar más de 250 millones de documentos y más de 9 mil libros de texto completo en materia jurídica y fiscal.

El Dr. Arturo Castañeda Olalde, Director de la Facultad de Contaduría y Administración resaltó la importancia de tener a disposición la tecnología para la formación profesional de los alumnos y continua capacitación de los maestros, por ello es que decide tener la plataforma de consulta bibliográfica que ofrece la empresa vLex de México.

“Esta plataforma no es más que una Biblioteca Virtual a disposición de la FCA con el objetivo de que todos estos documentos, publicaciones y libros que están a disposición sirvan para las actividades académicas, estamos hablando de que es una plataforma especializada en temas jurídicos y fiscales que bien son una herramienta para todos aquí en la Facultad”, expresó. Por su parte Martín Vivanco Vargas, Secretario Académico de la FCA resaltó que principal diferencia que existe entre la biblioteca virtual de vLex y la consulta casual en internet.

“La información que se encuentra consultando internet es de cualquier fuente y no necesariamente es información fidedigna y por ejemplo en esta plataforma si consulto la ley del impuesto sobre la renta, me desglosa por artículos, me da definiciones de la persona física, de la personal moral, que libros han surgido a partir de los artículos, la correlación con otras leyes, de manera que es una información mucho más completa”, detalló.

El Secretario Académico agregó que la plataforma está siendo bien aceptada por los alumnos incluso han expresado que esta plataforma les permite ahorrar. “Con la disposición de los dispositivos móviles, prácticamente entre todos los jóvenes, pues se tiene acceso a internet y esto facilita la consulta a vLex, se ahorra en la copia, impresión o compra del libro, ya que la plataforma permite bajar a un archivo la información necesitada”, mencionó.

Jennifer Osorio, destacó que la biblioteca virtual cuenta con información jurídica y fiscal de 132 países, que se actualiza todos los días y actualmente sólo 27 universidades de México, más institutos de investigación y universidades privadas cuentan con la plataforma

