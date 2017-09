Vuelven con medalla

Los judocas lograron 14 medallas en el Nacional de Monterrey

YOLOT GUERRERO FOTOS: MIGUEL CRUZ Noticias La delegación queretana de judo regresó con medallas: oro, 4 platas y 9 bronces del Nacional de Judo, Torneo del profesor Daniel Fernández Hernández, en Monterrey. Por Querétaro participaron los clubes de Talentos Deportivos, Bicentenario, Universidad Autónoma de Querétaro, Cuauhtémoc, Judocano.

El torneo fue puntuable para los deportistas que llevan una clasificación nacional, desde infantiles a 1ª Fuerza. El resultado fue positivo por el hecho de estar en competencia, en preparación a la Copa Toluca que se desarrollará el 14 de octubre, en la que hace un año los de casa lograron el subcampeonato, razón por la que ahora se encuentran motivados a conseguir el campeonato explicó el profesor Mario Páez.

La presea de oro fue de Gilberto Cardoso en la Sub 21, quien después se midió con judocas de la categoría de Adultos, abriéndose paso con los mejores del país, previo a su participación en el Mundial de Zagreb Croacia. Los logros en plata fueron de Gale Baeza en la categoría Cadete; Oscar Villarreal en Adultos, Eduardo Ocheran en la Sub 21; David Garfias se colgó la presea en la Sub 21, además compitió en la categoría de Adultos para mejorar, previo al Mundial de Judo que se llevará a cabo a partir del 15 de octubre.

Los judocas queretanos Gilberto Cardoso y David Garfias fueron convocados a selección nacional para representar a México. Los deportistas lograron su clasificación luego de destacar en la Olimpiada Nacional. En la categoría Junior Sub 21, Gilberto Cardoso se colgó el oro en la prueba 73 kg mientras que David Garfias obtuvo la presea dorada en 90 kg.

