Justin Bieber hace imitación de Niall Horan

Agencias Uno de los esperados discos en solitario de los One Direction finalmente está aquí.

Esta vez fue el turno de Niall Horan de presentar su música individualmente con Flicker, de donde ya ha lanzado sencillos como Slow Hands, This Town, y más recientemente Too Much To Ask.

Recientemente, el cantante reveló la portada del álbum que llegará a las tiendas el próximo 20 de octubre.

El cover es un close up de Niall mirando a la cámara con sus intensos ojos azules.

Justin Bieber lo imitó…

El canadiense llevó a su Instagram una de sus ya acostumbradas selfies sin agregar comentarios.

Sin embargo, minutos después le hizo saber al mundo que hacía referencia a su colega al publicar una foto de la mencionada portada pero con mayor acercamiento.

