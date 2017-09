Aerosmith cancela presentación en Monterrey y Sudamérica

Notimex La empresa promotora del Mother of All Rock Festival, a realizarse el próximo 7 de octubre, anunció que debido a problemas de salud presentados por el cantante Steven Tyler, la banda Aerosmith se ha visto en la obligación de cancelar todos sus conciertos programados dentro de este tour.

Detalla que debido a este padecimiento, además de México, Steven Tyler canceló sus presentaciones en los últimos shows del tour Sudamericano, en los que se encuentran los países de Argentina, Brasil y Chile, “Lamentablemente, debido a problemas médicos inesperados, el vocalista, Steven Tyler, tuvo que solicitar ayuda médica y fue informado sobre su imposibilidad para viajar o presentarse por esta vez”, señaló.

El vocalista de la banda Aerosmith tendría presentaciones el próximo sábado 7 de octubre, en esta ciudad regiomontana, como parte del Mother of All Rock Festival en el Forum Monterrey, en donde también estarán presentes Def Leppard, Alice Cooper, Vince Neil, Tesla, Buckcherry, Tyler Bryant and the Shakedown y The Warning, entre otros.

Además del miércoles 27 de septiembre en Curitiba, Brasil y el sábado 30 en Santiago, Chile, en tanto que el 3 de octubre también canceló sus presentaciones en Rosario, Argentina.

Refieren que Steven Tyler pueda recuperarse completamente con el descanso y cuidados apropiados, por lo que se espera que esté pronto de vuelta para seguir rockeando alrededor del mundo.

La empresa promotora destacó que Steven Tyler pidió una disculpa a sus seguidores debido a que no podrá presentarse en los países latinos.

“A toda Sudamérica…

Brasil, Chile, Argentina y México…

Lo siento mucho y siento que los he decepcionado…

no estaré disponible para continuar con los últimos cuatro conciertos de este tour.

Volé de vuelta a Estados Unidos por órdenes médicas, luego del concierto en Sao Paulo.

Por favor no se preocupen”, anunció en una misiva.

Agregó que “no estoy en una situación de peligro, pero necesito lidiar con esto ahora mismo, descansar y recibir tratamiento médico inmediato, para poder mantener mis futuras presentaciones…

Prometo que volveré…

lamentablemente la salud no espera y es algo que ni siquiera yo pude prever para estos shows….

Como dicen “Los humanos hacemos planes, y Dios se ríe”…

Mucho amor para todos, estaré de vuelta pronto… – “Steven Tyler””.

La empresa promotora anunció que Mother of All- Rock Festival, evento que reúne a distintas bandas y artistas internacionales, se mantiene en pie y trabaja arduamente para ofrecer alguna alternativa que cumpla con las condiciones, expectativas y características del festival.

