MCM: seguridad de la ciudadanía es primero

Si gasolinera no cumple con todos los estándares de seguridad no se le permitirá instalarse, afirmó

DIEGO ARMANDO RIVERA Noticias El presidente municipal de El Marqués, Mario Calzada Mercado, ordenó detener la construcción de una gasolinera sobre la carretera 210 y aseguró que si los empresarios incumplen con alguna norma se evitará su instalación. Y de ser así, advirtió, el empresario deberá buscar otro lugar donde si lo dejen instalarse.

“Vamos a atender la situación, vamos a ir a hacer una inspección ahorita a platicar con los ciudadanos, a hacerles ver que nosotros estamos del lado de los ciudadanos, sino se cumple con los requisitos no se va a instalar ahí una gasolinera que los ciudadanos no quieran”, señaló.

El mandatario municipal se refirió a una manifestación que inicio desde las 7 de la mañana y en la que participaron alrededor de 100 padres de familia, quienes cerraron la carretera 210 para exigir no se instale una gasolinera sobre las inmediaciones de la escuela primaria Francisco I Madero, debido al riesgo que representa.

Los ciudadanos señalaron que las autoridades no les habían hecho caso y por eso decidieron realizar esta acción; sin embargo, al preguntarle al alcalde si ya se habían acercado con ellos, únicamente respondió que “Hasta hoy en la mañana fue cuando se empezaron a manifestar”. Ante la situación garantizó la revisión del expediente de dicha gasolinera y con la información en la mano dialogará con los inconformes.

“Me van a entregar una ficha informativa, parece ser que no tenían todo bien, ahorita me van a entregar una ficha informativa a ver qué es lo que les falta para en base a eso determinar qué es lo que procede; por lo pronto ya di instrucciones de parar la obra”, aseveró. Finalmente aclaró que no tienen ningún compromiso con ningún empresario que quiera invertir pero sin cumplir con las leyes. “Son bienvenidos siempre y cuando cumplan con todo; si hay incumplimientos por parte de ellos pues no; el compromiso es con los ciudadanos de que tengan bien todo, de que si son bienvenidas las inversiones pero que cumplan con todo”, indicó.

Comentarios

comments